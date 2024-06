As imagens do lançamento do livro de Francisco Monteiro que juntou várias figuras conhecidas! Veja aqui

Francisco Monteiro fala da sua relação com Márcia Soares - Veja a conversa completa

Esta terça-feira, 11 de junho, foi um dia especial para Francisco Monteiro. O vencedor do Big Brother 2023 fez o lançamento do seu livro «O Improvável – De Miúdo Rebelde a Vencedor».

O livro de Francisco Monteiro chegou às bancas na passada quarta-feira, 5 de junho, e já vai na sua segunda edição.

O evento ocorreu na FNAC do Alegro Alfragide e contou com a apresentação de Cristina Ferreira.

O lançamento contou ainda com a presença de várias figuras conhecidas, incluindo João Monteiro, irmão de Francisco, Bárbara Parada e Zé Lopes.

Nas redes sociais, Francisco Monteiro mostrou-se radiante e partilhou um vídeo do evento. Veja aqui:

«Que tarde maravilhosa! Começar por agradecer a cada um de vocês que me tem acompanhado ao longo destes últimos meses, que formou “um mar de gente” para este lançamento e que acima de tudo me possibilitou ser um vencedor, sendo que esse foi e será sempre o ponto de partida desta história, e a história não se apaga», escreveu o comentador do Big Brother na legenda da publicação.