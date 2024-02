Francisco Monteiro reage a partilha especial de Cristina Ferreira com João Monteiro... Veja aqui!

Nas imagens partilhadas, Cristina Ferreiro e João Monteiro surge abraçados e com um enorme sorriso no rosto, não escondendo a sua felicidade.

A apresentadora da TVI e diretora de Entretenimento e Ficção destacou-se ainda graças ao look deslumbrante que utilizou. Cristina Ferreira apostou numa saia com brilho e umas botas altas, que não deixou ninguém indiferente.

Os seguidores ficaram encantados com a partilha e não tardaram em reagir. Nos comentários, Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023 também reagiu: «Love it (adoro)», escreveu.

Recorde-se que Francisco Monteiro é irmão de João Monteiro, namorado da apresentadora.

