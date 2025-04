Em sítio inusitado, Francisco Monteiro deixa desabafo: «O sofrimento (…) indescritível»

Francisco Monteiro deixou um desabafo enquanto treinava no ginásio.

O comentador mostrou o sentido de humor que o caracteriza e reagiu em tom de brincadeira.

Francisco Monteiro, de 30 anos, deixou um desabafo nas redes sociais. Nos stories do Instagram, o vencedor do Big Brother 2023, mostrou-se no ginásio com um sentido de humor apurado: «O sofrimento que foi... indescritível», brincou.

Isto acontece numa altura em que o também comentador do Big Brother 2025 decidiu fazer uma intervenção estética dentária para melhorar o seu sorriso, o que gerou uma onda de elogios por parte dos fãs e seguidores.

Nos comentários à publicação no Instagram, destacam-se mensagens como: «Sorriso final perfeito, assim como o trabalho realizado»; «O sorriso mais lindo».

«O sorriso já é lindo, mas agora ficou maravilhoso» e «O teu sorriso ainda ficou mais bonito», são mais alguns dos comentários dos fãs, que elogiaram bastante o ex-concorrente.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si veja as melhores imagens do ex-concorrente.

Veja também o antes e depois de Francisco Monteiro: