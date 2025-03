Francisco Monteiro já está rendido a este concorrente do Big Brother: «Quem é que não vai sentir amor à primeira vista?»

Francisco Monteiro já tem um nome de um concorrente do Big Brother 2025 na ponta da língua. Trata-se de Diogo Bordin, o modelo internacional, de 37 anos, que chegou à casa mais vigiada do País e já está a partir corações.

«A primeira pergunta para este programa: quem é que não vai sentir amor à primeira vista?», escreveu o vencedor do Big Brother 2023 e também comentador do programa.

Veja aqui a lista completa dos 20 concorrentes do Big Brother 2025.

Uma carreira de sucesso

Diogo Bordin é um dos concorrentes do Big Brother 2025, que já está a dar muito que falar. O modelo internacional é um dos novos moradores da casa mais vigiada do País e está já a fazer furor logo na gala de estreia. Com milhares de seguidores nas redes sociais, Diogo Bordin é um verdadeiro ícone digital e conta com uma carreira de sucesso, tendo colaborado com alguns dos nomes mais prestigiados da moda mundial.

Diogo Bordin teve o privilégio de trabalhar com algumas das maiores estrelas internacionais da moda, incluindo Gisele Bündchen e Penélope Cruz. A sua carreira de modelo levou-o a colaborar com estas icónicas figuras em campanhas publicitárias de renome mundial!

Diogo Bordin esteve lado a lado com Gisele Bündchen, uma supermodelo brasileira considerada uma das mais bem-sucedidas e influentes do mundo. Conhecida pelo trabalho com as maiores marcas de moda, incluindo Chanel, Victoria’s Secret, Dolce & Gabbana e Louis Vuitton, e foi uma das modelos mais bem pagas do mundo em vários anos.

O concorrente também participou numa campanha ao lado de Penélope Cruz, uma atriz espanhola de renome internacional. É amplamente reconhecida pelo seu talento e versatilidade, e já se destacou tanto em filmes de Hollywood quanto em produções europeias.

Conheça aqui em pormenor Diogo Bordin. 37 anos, Brasil

O Diogo Bordin nasceu no Brasil e, atualmente, divide a sua vida entre aquele país, Espanha e Itália. Chegou a estudar Engenharia Eletrónica, mas interrompeu o curso para se lançar como modelo internacional. No seu portfólio incluem-se campanhas para grandes marcas de roupa. Gisele Bündchen e Penélope Cruz são alguns dos nomes com quem já contracenou em campanhas publicitarias luxuosas. Em Itália participou no reality «Are you the one?».

Diogo admite que é apaixonado por desafios e considera-se uma pessoa altamente competitiva. Acredita que chegou o momento ideal para entrar no Big Brother português, pois o seu percurso de vida, repleto de viagens pelo mundo e várias experiências pessoais, proporcionou-lhe a experiência e maturidade necessárias para alcançar a vitória neste desafio inédito!

