A cadeira quente “ferveu” e já há vários rivais no BB All Stars: Conheça todas as “guerras”

A cadeira quente do Big Brother All Stars já começou a aquecer e, com poucas horas de convivência, começam a desenhar-se algumas das primeiras rivalidades dentro da casa.

As diferenças de personalidade, os antigos conflitos e as primeiras opiniões mais fortes estão a criar um ambiente cada vez mais tenso, deixando antever vários duelos que prometem dar que falar ao longo do jogo.

Um dos confrontos que mais atenção está a despertar é o de Francisco Monteiro e Diogo Marcelino, dois concorrentes que parecem estar longe de encontrar pontos em comum.

Também Luís Gonçalves e Catarina Miranda já protagonizam uma relação marcada pela tensão, enquanto David Diamond e Catarina Miranda formam outro dos pares com maior potencial para novos confrontos.

A estes juntam-se ainda Jéssica Maria e Sónia Jesus, cuja relação começa igualmente a ficar marcada por diferenças, e Diogo Cunha e Francisco Monteiro, outro duelo que poderá ganhar novos capítulos à medida que a competição avança.

Com tantos egos, personalidades fortes e diferentes formas de encarar o jogo, a casa do Big Brother All Stars parece ter encontrado rapidamente os seus primeiros protagonistas das discussões.

Se estas rivalidades vão ficar apenas pelas trocas de opiniões ou evoluir para verdadeiras guerras dentro da casa, só o tempo dirá. Para já, a cadeira quente já “ferveu” e há vários nomes a ocupar lugares de destaque nesta nova batalha de titãs.