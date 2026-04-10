Francisco Monteiro mostra momento inédito de Eva e Diogo: «Vocês não têm acesso a estas imagens»

Minutos antes do arranque do Extra do Secret Story, da TVI, na madrugada desta sexta-feira, 10 de abril, Francisco Monteiro recorreu às redes sociais para revelar as imagens que iriam abrir a emissão: Eva em lágrimas enquanto abraçava Diogo .

«Só porque vocês não têm acesso a estas imagens. Vamos abrir assim», começou por escrever o comentador. «Para todos os que perguntaram, isto eram imagens em direto», completou.

Mais tarde, já em estúdio, Francisco Monteiro voltou a comentar o momento, considerando a situação pouco compreensível. «Eva, abraça toda a gente menos o Diogo», aconselhou Zaza.