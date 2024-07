Francisco Monteiro e Dolores Aveiro reunidos num emocionante encontro: «Meu menino»

Francisco Monteiro, vencedor da edição de 2023 do Big Brother viajou até Hamburgo, na Alemanha, onde se realiza o jogo entre Portugal e França nesta sexta-feira, dia 5. O ex-concorrente teve a oportunidade de conhecer Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo. Dolores partilhou o momento nas suas redes sociais onde escreveu: «Finalmente conheci o meu menino».

O grande vencedor do Big Brother 2023 tirou uma fotografia com a mãe de Cristiano Ronaldo e expressou sua emoção: «Desde o dia em que saí do programa, tenho tentado conhecer a Dolores Aveiro. Hoje tive esse privilégio. Um beijinho e um abraço, e mais tarde, uma vitória para milhões de pessoas». Zaza, como é carinhosamente conhecido, compartilhou a imagem desse momento especial, que poderá ver abaixo.