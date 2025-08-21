Francisco Monteiro não coloca os pés no Dubai. Revelado o caso amoroso com uma mulher casada que o impede de viajar como quer

Ao Minuto

22:05
Concorrentes conseguiram passar na missão de ignorar o óbvio? Saiba como correu a tarefa semanal - Big Brother
05:51

Concorrentes conseguiram passar na missão de ignorar o óbvio? Saiba como correu a tarefa semanal

21:57
Este é o vídeo mais engraçado que vai ver hoje: Concorrentes do Big Brother Verão soltam gargalhadas pelo país - Big Brother
04:05

Este é o vídeo mais engraçado que vai ver hoje: Concorrentes do Big Brother Verão soltam gargalhadas pelo país

21:52
Maria Botelho Moniz não deixa nada por dizer: «Se querem que eu seja sincera...» - Big Brother
01:22

Maria Botelho Moniz não deixa nada por dizer: «Se querem que eu seja sincera...»

21:50
Não podia, mas fez. Catarina Miranda já 'roubou' gomas do bolo de Maria Botelho Moniz - Big Brother
01:53

Não podia, mas fez. Catarina Miranda já 'roubou' gomas do bolo de Maria Botelho Moniz

19:55
Viriato no centro do furacão. As críticas e fortes acusações - Big Brother
03:41

Viriato no centro do furacão. As críticas e fortes acusações

19:45
Miranda já tem substituto para a sua história de amor. «Se fosse solteiro, deixava logo o Afonso» - Big Brother
05:42

Miranda já tem substituto para a sua história de amor. «Se fosse solteiro, deixava logo o Afonso»

19:36
Em lágrimas, Maria Botelho Moniz despede-se da casa e dos concorrentes - Big Brother
02:09

Em lágrimas, Maria Botelho Moniz despede-se da casa e dos concorrentes

19:33
Afinal, Miranda não está atenta a Afonso. Concorrente chumba no teste mais esperado - Big Brother
03:46

Afinal, Miranda não está atenta a Afonso. Concorrente chumba no teste mais esperado

19:29
Nuno Eiró não deixa escapar pormenor na visita de Maria Botelho Moniz à casa e deixa-lhe mensagem tocante - Big Brother
00:46

Nuno Eiró não deixa escapar pormenor na visita de Maria Botelho Moniz à casa e deixa-lhe mensagem tocante

19:25
Maria Botelho Moniz satisfaz curiosidade dos concorrentes: «Só se fala de vocês» - Big Brother
02:47

Maria Botelho Moniz satisfaz curiosidade dos concorrentes: «Só se fala de vocês»

19:22
Até os olhos brilham. Maria Botelho Moniz em êxtase por estar dentro da casa do Big Brother - Big Brother
05:07

Até os olhos brilham. Maria Botelho Moniz em êxtase por estar dentro da casa do Big Brother

19:16
Loucura na casa. Concorrentes correm para abraçar Maria Botelho Moniz - Big Brother
01:26

Loucura na casa. Concorrentes correm para abraçar Maria Botelho Moniz

19:15
Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada - Big Brother
04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

18:51
Maria Botelho Moniz invade a casa com surpresa feita pelas próprias mãos: «demorou dois dias a fazer» - Big Brother
03:03

Maria Botelho Moniz invade a casa com surpresa feita pelas próprias mãos: «demorou dois dias a fazer»

18:47
Viriato explode de revolta: «Estou nomeado pelas mulheres que eu ajudo» - Big Brother
04:26

Viriato explode de revolta: «Estou nomeado pelas mulheres que eu ajudo»

18:42
Ana muito irritada ao ver Afonso e Miranda sabotarem a prova semanal - Big Brother
04:29

Ana muito irritada ao ver Afonso e Miranda sabotarem a prova semanal

18:33
Casa em choque. Afonso parte a caixa da imunidade a mando de Catarina Miranda - Big Brother
03:49

Casa em choque. Afonso parte a caixa da imunidade a mando de Catarina Miranda

18:29
Catarina Miranda esconde tabaco de Viriato e ainda goza com a sua fúria - Big Brother
04:50

Catarina Miranda esconde tabaco de Viriato e ainda goza com a sua fúria

18:17
Jéssica Vieira diz das boas a Catarina Miranda: «Os meus amigos não se medem por dinheiro e aviões» - Big Brother
02:58

Jéssica Vieira diz das boas a Catarina Miranda: «Os meus amigos não se medem por dinheiro e aviões»

18:16
Ana Duarte é implacável com Catarina Miranda - Big Brother
02:41

Ana Duarte é implacável com Catarina Miranda

18:09
Como nunca a viu. Bruna chora copiosamente - Big Brother
01:18

Como nunca a viu. Bruna chora copiosamente

17:57
Catarina Miranda declara-se: «Nunca na minha vida gostei tanto de uma pessoa como gosto do Afonso» - Big Brother
03:02

Catarina Miranda declara-se: «Nunca na minha vida gostei tanto de uma pessoa como gosto do Afonso»

17:53
Viriato acusa Afonso de usar Catarina Miranda por estratégia e recebe resposta: «Eu uso a Miranda e ela usa-me a mim» - Big Brother
04:56

Viriato acusa Afonso de usar Catarina Miranda por estratégia e recebe resposta: «Eu uso a Miranda e ela usa-me a mim»

17:44
A primeira entrada de Catarina Miranda no Big Brother foi memorável: Ainda se lembra? - Big Brother

A primeira entrada de Catarina Miranda no Big Brother foi memorável: Ainda se lembra?

17:22
Kina vence a prova do peixinho dourado e a reação é hilariante - Big Brother
03:41

Kina vence a prova do peixinho dourado e a reação é hilariante

Acompanhe ao minuto

Francisco Monteiro não coloca os pés no Dubai. Revelado o caso amoroso com uma mulher casada que o impede de viajar como quer

  • Há 1h e 0min
Francisco Monteiro não coloca os pés no Dubai. Revelado o caso amoroso com uma mulher casada que o impede de viajar como quer - Big Brother

Esta é toda a história da fuga Francisco Monteiro do Dubai: «Tive um caso com uma pessoa muito importante e casada…»

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, surpreendeu ao revelar detalhes de um caso amoroso proibido que viveu no Dubai. A relação com uma mulher famosa e casada obrigou-o a deixar os Emirados Árabes Unidos às pressas — e, segundo o próprio, ainda hoje não pode regressar ao país.

“Tive de fugir do Dubai de um dia para o outro”

Em entrevista ao podcast Guru Mike Billions, de Miguel Milhão (fundador da Prozis), Monteiro contou que se mudou para o Dubai em 2021, antes de entrar no reality show da TVI. O objetivo era ganhar dinheiro e viver novas experiências, mas acabou por enfrentar uma situação delicada.

“Eu tive lá um caso com uma pessoa muito importante e que era casada. Como as coisas funcionam no Dubai, tive de voltar de um dia para o outro”, revelou.

Francisco Monteiro admitiu que a relação com a mulher casada foi arriscada. Apesar do perigo, manteve o romance até ser obrigado a regressar a Portugal.

“Eu fui avisado. Sabia que ela era casada e fui zero razoável. Fui um bocado imaturo. Sim, tive de fugir”, confessou.

Hoje, Monteiro, de 30 anos, garante que mão faz escalas de voos no Dubai.

“Acho que não posso voltar ao Dubai, o que é muito chato para as minhas viagens. Agora é uma chatice por causa das escalas”, lamentou.

Temas: Francisco Monteiro Dubai

Fora da Casa

Teve um caso com uma pessoa muito importante e casada e teve de fugir. Francisco Monteiro conta tudo pela primeira vez

Há 1h e 45min

O casamento mais especial de todos. Bárbara Parada revela álbum de fotografias privado da família

Hoje às 17:01

Em partilha rara da família, Bárbara Parada mostra 'tesourinhos' antigos inéditos

Hoje às 16:50

O gesto marcante de Márcia Soares que Luís Gonçalves nunca mais vai esquecer

Hoje às 16:02

Kim Kardashian imitou Cristina Ferreira? Apresentadora reage: «Não pode ver nada»

Hoje às 12:39

Os dois alimentos que Cristina Ferreira tirou do pequeno-almoço para ficar em forma aos 47 anos

Hoje às 09:52
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Os dois alimentos que Cristina Ferreira tirou do pequeno-almoço para ficar em forma aos 47 anos

Hoje às 09:52

Aos 47 anos, Cristina Ferreira não abdica de fazer isto todos os dias para estar em forma

Hoje às 09:38

Se Miranda não estivesse na casa, Afonso voltava para Jéssica? Marcelo Palma revela verdade: «Ele gosta dela»

Hoje às 15:48

Apaixonaram-se, separaram-se e o destino voltou a juntá-los: A história de amor de Jéssica e Afonso em imagens

19 ago, 14:12

Manuel Melo entra na casa e concorrentes ‘congelam’. Mas há quem chore e estas imagens são a prova

Hoje às 11:24
Ver Mais

Notícias

Francisco Monteiro não coloca os pés no Dubai. Revelado o caso amoroso com uma mulher casada que o impede de viajar como quer

Há 1h e 0min

Teve um caso com uma pessoa muito importante e casada e teve de fugir. Francisco Monteiro conta tudo pela primeira vez

Há 1h e 45min

A primeira entrada de Catarina Miranda no Big Brother foi memorável: Ainda se lembra?

Hoje às 17:44

O casamento mais especial de todos. Bárbara Parada revela álbum de fotografias privado da família

Hoje às 17:01

Popularidade: 'Girl Power' no top 3 do ranking. Catarina Miranda só afunda

Hoje às 16:18
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

Há 2h e 59min
02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
02:25

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

16 ago, 20:01
04:21

A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia

15 ago, 16:31
03:41

Bombástico. Discussão entre Afonso, Miranda e Kina leva Bruna ao limite: «Não tomem as dores dos outros»

15 ago, 12:33
14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

11 ago, 00:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Maria Botelho Moniz entra na casa do "Big Brother Verão"... e é ignorada por concorrentes!

Há 2h e 24min

Ninguém entra em casa calçado! As curiosas manias de Joana Diniz

Hoje às 17:48

Longe de Portugal, Daniel Guerreiro faz tatuagem com pessoa especial... e não é Soraia Moreira!

Hoje às 16:31

Francisco Monteiro reage a insultos: "Gente que não interessa absolutamente nada"

Hoje às 16:09

Mudanças no "Big Brother Verão": popularidade sobe para uns... e desce para outros!

Hoje às 15:07
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Em lágrimas, Maria Botelho Moniz despede-se da casa e dos concorrentes

Há 2h e 38min

Nuno Eiró não deixa escapar pormenor na visita de Maria Botelho Moniz à casa e deixa-lhe mensagem tocante

Há 2h e 45min

Maria Botelho Moniz satisfaz curiosidade dos concorrentes: «Só se fala de vocês»

Há 2h e 49min

Até os olhos brilham. Maria Botelho Moniz em êxtase por estar dentro da casa do Big Brother

Há 2h e 52min

Loucura na casa. Concorrentes correm para abraçar Maria Botelho Moniz

Há 2h e 58min
Ver Mais

Curva da Vida

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39
Ver Mais