Francisco Monteiro não coloca os pés no Dubai. Revelado o caso amoroso com uma mulher casada que o impede de viajar como quer

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, surpreendeu ao revelar detalhes de um caso amoroso proibido que viveu no Dubai. A relação com uma mulher famosa e casada obrigou-o a deixar os Emirados Árabes Unidos às pressas — e, segundo o próprio, ainda hoje não pode regressar ao país.

“Tive de fugir do Dubai de um dia para o outro”

Em entrevista ao podcast Guru Mike Billions, de Miguel Milhão (fundador da Prozis), Monteiro contou que se mudou para o Dubai em 2021, antes de entrar no reality show da TVI. O objetivo era ganhar dinheiro e viver novas experiências, mas acabou por enfrentar uma situação delicada.

“Eu tive lá um caso com uma pessoa muito importante e que era casada. Como as coisas funcionam no Dubai, tive de voltar de um dia para o outro”, revelou.

Francisco Monteiro admitiu que a relação com a mulher casada foi arriscada. Apesar do perigo, manteve o romance até ser obrigado a regressar a Portugal.

“Eu fui avisado. Sabia que ela era casada e fui zero razoável. Fui um bocado imaturo. Sim, tive de fugir”, confessou.

Hoje, Monteiro, de 30 anos, garante que mão faz escalas de voos no Dubai.

“Acho que não posso voltar ao Dubai, o que é muito chato para as minhas viagens. Agora é uma chatice por causa das escalas”, lamentou.