Teve um caso com uma pessoa muito importante e casada e teve de fugir. Francisco Monteiro conta tudo pela primeira vez

Francisco Monteiro abriu o livro da sua vida e deu detalhes sobre um momento caricato, mas também perigoso que viveu quando foi obrigado a fugir do Dubai. O vencedor do Big Brother 2023 foi para aquela cidade dos Emirados Árabes Unidos trabalhar antes de entrar no reality show, da TVI. Mas teve, literalmente, de fugir de um dia para o outro. Tudo porque se envolveu amorosamente com uma pessoa muito importante que era casada.

Monteiro, de 30 anos, revelou os detalhes do caso em entrevista ao podcast Guru Mike Billions, de Miguel Milhão, fundador da Prozis. O vencedor do BB 2023 chegou ao Dubai em 2021 e viu-se obrigado a fugir em 2022.

No Podcast tornado agora público, o comentador explicou que se mudou para aquela cidade para ganhar dinheiro. «Precisava de adrenalina». Contudo, nem tudo foram rosas. «O Dubai não se encaixava em mim. Lá o conceito de família é completamente diferente. Eu sabia que não ia criar família lá (…) Não iria ser feliz. É tudo muito artificial», conta.

«Eu voltei para Portugal porque tive uma situação lá que me obrigou a voltar. Eu tive mesmo de voltar, eu já contei no livro por alto. Tive lá uma situação no Dubai que me obrigou a voltar, nem se quer era uma hipótese ficar», revela.

«Eu tive lá um caso com uma pessoa que era muito importante e que era casada. Um caso amoroso. Como as coisas funcionam no Dubai, eu tive de voltar de um dia para o outro», acrescenta.

Neste momento, Francisco Monteiro não pode colocar os pés na cidade, nem em escalas de voos. «Acho que não posso voltar ao Dubai, o que é muito chato para as minhas viagens. Eu fui avisado, eu fui zero razoável», disse, confirmando que sabia que a mulher era casada quando se apaixonou.

«Foi o clássico dos personal trainers, foi um pouco diferente porque era treinador de padel. Agora é uma chatice por causa das escalas».

Monteiro conta ainda que pisou o risco ao manter aquela relação e até ficou surpreendido que o caso amoroso com a mulher importante e casada não tenha sido descoberto mais cedo: «Como é que não se descobriu mais cedo. Eu fui um bocado imaturo. Sim, tive de fugir. Que eu saiba não vieram atrás de mim. Na questão das escalas, terei de ir à volta».