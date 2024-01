Francisco Monteiro revela o que irá fazer com os 100 mil euros do prémio! Saiba tudo aqui

Francisco Monteiro foi o grande vencedor do Big Brother 2023! Estivemos à conversa com o ex-concorrente, que fez um balanço muito positivo da sua participação no reality show, considerando-se «um dos melhores concorrentes de sempre». Francisco Monteiro revelou como esá a ser a sua vida fora da casa mais vigiada do país e esclareceu algumas polémicas.

Desafiámos ainda o ex-concorrente a reagir a alguns comentários que os seguidores do Big Brother deixaram sobre si, após a vitória. Francisco Monteiro respondeu a tudo e esclareceu algumas curiosidades dos fas! Veja o vídeo:

Um dos comentários questionava qual seria o destino dos 100 mil euros do prémio que Francisco Monteiro ganhou. «Parabéns Francisco Monteiro, foste o melhor dos melhores. Agora queremos saber o destino desses 100 mil euros. Abraço», podia ler-se no comentário.

O vencedor revelou, de forma inédita, o que vai fazer com os 100 mil euros do prémio: «Posso dizer parte: é cumprir alguns dos meus sonhos, sem dúvida alguma. É viver por dentro alguns Grand Slams de ténis ou um, pelo menos. Poder ver um playoff de NHL, que é hóquei no gelo, poder ver um playoff de NBA e tudo isto pode ser feito ao mesmo tempo na mesma cidade, o que é bom para poupar algum dinheiro também. Mas sem dúvida, cumprir alguns dos meus sonhos», respondeu.

