Alta tensão! Francisco Monteiro passa-se com argumento de Gonçalo Quinaz: «Foi buscar outros programas, então vou-te dizer...»

O ambiente aqueceu no Extra do Big Brother de ontem, dia 9 de abril de 2025, apresentado por Marta Cardoso, quando Francisco Monteiro se envolveu num confronto direto com Gonçalo Quinaz, também com Diana Lopes à mistura.

Tudo começou com a discussão sobre a liderança de Nuno Brito e a postura de Luís Gonçalves dentro da casa. Gonçalo Quinaz afirmou que Nuno era o principal alvo de Luís, o que levou Zaza a reagir de forma exaltada, questionando se Gonçalo achava mesmo que o único objetivo de Luís era destruir Nuno. Gonçalo manteve a sua posição, acusando Luís de agir como populista, dizendo que queria ser o porta-voz dos portugueses cá fora.

Francisco reagiu com indignação e questionou a necessidade de Luís assumir essa posição, especialmente sendo ele um dos concorrentes mais fragilizados da casa. Acrescentou ainda que, se estivesse no lugar de Luís, faria o mesmo, já que todos na casa pareciam «lamber as botas ao Nuno», que, segundo ele, «só tem feito asneiras».

Francisco sublinhou que as críticas de Luís podem nem ser estratégicas, mas sim uma resposta legítima a comportamentos de Nuno que merecem ser questionados.

A situação escalou quando o tema mudou para o já debatido e polémico almoço do Líder. Quinaz continuou a defender que toda a gente, incluindo Francisco Monteiro, já teve o mesmo tipo de conversas, nem que fosse apenas uma vez. O vencedor do Big Brother 2023 reagiu com alguma revolta, negando tê-lo feito e criticando os argumentos do colega comentador: «O Gonçalo está aqui armado em defensor da pátria. Foi buscar outros programas, então vou-te dizer...»

O ambiente aqueceu, com os dois comentadores a elevarem o tom com que se dirigiam um ao outro.

