Aconteceu mesmo! Francisco Monteiro cumpriu promessa feita no Big Brother

Mais de um ano depois da sua vitória no Big Brother 2023, Francisco Monteiro realizou um desejo que tinha manifestado ainda dentro da casa mais vigiada do país: reencontrar-se com Hugo Andrade, o segundo classificado da mesma edição.

O momento especial aconteceu esta quarta-feira, dia 14, durante uma visita de Francisco Monteiro e da sua companheira, Bárbara Parada, ao Zoomarine, no Algarve, onde Hugo Andrade trabalha atualmente. O reencontro foi registado em fotografia e partilhado por Francisco nas redes sociais, onde escreveu: «Depois de ter ficado alinhavado durante o programa, cumpriu-se.»

Na imagem partilhada, o trio aparece ao lado do golfinho Apollo, num momento que fez as delícias dos fãs do reality show. Francisco Monteiro acrescentou ainda: «Incrível ver o Hugo no seu 'habitat natural', onde se sente realmente feliz e pleno.»

Recorde-se que Francisco, também conhecido por Zaza, venceu o Big Brother 2023, tendo criado fortes ligações com vários colegas, entre eles Hugo Andrade, com quem partilhou diversos momentos marcantes durante o programa da TVI.

