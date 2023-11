Caos instalado: Francisco Monteiro confronta Hugo e a casa é alvo de várias discussões! Saiba tudo

Ao longo desta última semana, a casa mais vigiada do País tem estado ao rubro devido a discussões e conflitos entre Zé Pedro, Márcia Soares e Francisco Monteiro.

Tudo começou durante uma tarde, quando o Big Brother reuniu os concorrentes para falarem de um assunto polémico que estava a acontecer: Francisco Vale fez o som de «cuspidela» a Márcia. Enquanto debatiam o assunto, Zé Pedro chamou de «atrasado mental» a Francisco Vale devido à sua atitude.

Após esta situação, Francisco Monteiro esteve à conversa com Francisco Vale enquanto ouvia de um fundo uma conversa entre Zé Pedro com outros concorrentes. Monteiro passou-se e provocou o colega, até ao ponto de se dirigir a Zé Pedro e de ter sido impedido pelos concorrentes.

Na manhã de dia 31 de outubro, enquanto Francisco Monteiro estava a limpar o chão da casa de banho, Zé Pedro, André Lopes, Márcia Soares, Hugo Andrade e Anastaciya Bondar estavam em prova semanal e entraram na casa de banho. Francisco Monteiro mostrou-se revoltado, especialmente com Zé Pedro.

O assunto gerou polémica na casa e todos os concorrentes falavam do que se tinha passado. Enquanto Hugo Andrade estava à conversa com alguns colegas no quarto, Francisco Monteiro ouviu tudo «por de trás das portas» e confrontou o colega: «Estou a ouvir a vossa conversa para aí há duas horas e tenho de vir aqui falar contigo. O que aconteceu hoje com a centopeia (prova semanal), se vocês não gostam de tensões, vocês viram que eu estava incomodado, viste perfeitamente que eu estava a esfregar o chão, tu até foste correto e disseste ‘se calhar não vamos’ e ele continuou a querer ir (Zé Pedro). Isto são aquelas coisas que se calhar não vais falar ali porque é teu amigo, mas sabes perfeitamente que foi para provocar».

Hugo Andrade deu o seu ponto de vista a Francisco Monteiro e mostrou-se preocupado com a situação em que Monteiro saiu do controlo: «Foi lamentável».

Márcia Soares interrompeu a conversa dos colegas e Francisco Monteiro passou-se com a concorrente: «Eu não estou a falar contigo!».

Após isto, Márcia Soares sai do quarto e fala com Joana Sobral ao qual a concorrente atira: «Tu provocaste lá dentro!». «Tu não estavas lá!», atirou Márcia. «Não te metas Joana, ninguém te pediu a opinião», acrescentou Márcia.