Francisco Monteiro reencontra pessoa especial: «A minha (…) mais linda»

Francisco Monteiro tem aproveitado os seus primeiros dias fora da casa mais vigiada do país, após se sagrar o grande vencedor da edição de 2023 do «Big Brother», para rever as pessoas mais especiais da sua vida, sejam elas mais antigas ou recentes.

Caso de amizades mais recentes, são aquelas feitas dentro do programa. Francisco Monteiro poderá não ter sido o concorrente a criar mais ligações dentro da casa, mas as que criou foram, sem dúvida, fortes. Reunido com Iasmim Lira, Monteiro não deixou de partilhar o momento nas suas redes sociais com uma descrição emotiva e com a divertida linguagem que nos foi “ensinando” ao longo do programa: «A minhas Iasmim mais linda da munda».

Durante a gala final do «Big Brother», quando Francisco Monteiro fez a retrospetiva da sua passagem pelo programa, Iasmim não podia nem ficou de fora. «Se me perguntar de que me arrependo… Da forma forma como lidei com as Iasmim», deixou bem claro o vencedor. «É a amiga que todos queremos ter e comecei a criar ali uma coisa dentro de mim».