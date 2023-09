Preocupada por estar nomeada, Iasmim procura opinião de Francisco Monteiro: «Achas que eu saio?»

Iasmim Lira é uma das nomeadas desta semana e tem-se mostrado preocupada e com receio de sair na próxima gala. Esta terça-feira, 26 de setembro, durante um jantar a sós com Francisco Monteiro, a concorrente pediu a opinião do colega sobre a expulsão.

«São 6 nomeados, para mim o André e o Vale pelas coisas que vocês falam não saem, logo fico eu, o Rogério, a Dulce e a Joana, portanto, eu acho que vai ficar entre as meninas e eu, nós as 3.», começou por desabafar Iasmim.

«Isso eu também acredito um bocadinho nisso», confessou Francisco Monteiro.

«E o facto que me deixa um bocadinho mais em baixo é saber que a Joana foi a menos votada e por isso é que foi salva e a Dulce foi salva. Por isso, eu estou numa situação completamente complicada», acrescentou Iasmim.

«Se for para expulsar, eu acho que ficas com alguma vantagem. Eu acho que é melhor para ti se for para expulsar do que se for para salvar.», explicoi o concorrente.

«Podes ser sincero, tu achas que eu saio, perante estas pessoas todas?», questionou a nomeada.

«Não sei… depende se é dupla expulsão. Porque lá está, eu na minha opinião se formos a comparar como pessoas, por exemplo, a Dulce é boa pessoa, tu também tens um ótimo fundo, sem dúvida que tu dás mais que a Dulce a uma casa, a um Big Brother. Até que ponto isso é fulcral nas percentagens?», respondeu Francisco Monteiro.

Recorde-se que Iasmim Lira está nomeada esta semana, juntamente com André Lopes, Dulce Pinto, Rogério Parrot, Joana Sobral e Francisco Vale.