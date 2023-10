Amigas em confronto com Francisco Monteiro. O motivo? Márcia: «Nós é que somos parvas!»

25 out, 10:37

Iasmim para Monteiro: «Para tu me defenderes, tenho de dar uma facada nas costas. Se a Márcia o faz...»

O ambiente está tenso entre Francisco Monteiro e os amigos. Tudo começou com o facto de Francisco Monteiro ter questionado o afastamento de Joana Sobral e ter elogiado a postura de Francisco Vale. «Sinto que é a única pessoa que não é volátil comigo. ‘Aí, aconteceu isto então vou me afastar dele’. Que foi o que senti com a Joana», declarou Zaza, deixando Joana incomodada.

«Sei perfeitamente que o Francisco não o vai fazer, ele nunca saiu do pé de mim, continuou a defender-me com unhas e dentes. Joana, se eu não te fiz rigorosamente nada porque é que tu te estas a afastar de mim?», questiona Monteiro.

«Como estás a comparar a situação do Vale comigo?», questiona Joana, ainda mais incomodada, explicando que o seu afastamento tem a ver com a história que envolve Márcia Soares: «Parece que são duas mulheres a lutar por um homem, e isso para mim não entra na minha cabeça. Quando é uma coisa que eu não sou e me está a representar de maneira negativa, obviamente o meu cérebro vai fazer o contrário», defende, acrescentando: «Eu é que estou numa posição vulnerável, não és tu!».

Nessa altura, Jéssica Galhofas defende Joana Sobral. «Ela meteu-se com unhas e dentes nesta história toda, por isso tens de perceber a posição dela. Custa-lhe estar outra vez próxima de ti no meio disto tudo e sair outra vez prejudicada. É por isso que ela está a procurar o equilíbrio. Eu percebo que te afete, mas neste momento ela é que saiu mais prejudicada nisto tudo».

A conversa fica dava vez mais tensa e Jéssica, Iasmim e Palmira dizem estar «magoadas» com Francisco Monteiro e confrontam Zaza com o facto de ele não ter nomeado Márcia. «Quem te vai defender, ela ou nós?», insiste Iasmim Lira. A nomeação de Francisco Monteiro a Palmira gera ainda mais desconforto e Jéssica Galhofas desata em pranto: «Como é que tu podes dizer que a Palmira só te mostrou esta semana que estás errado na tua nomeação. Ou sou eu que estou muito errada na definição da amizade, de ser leal aos seus». Palmira também chora e acrescenta: «Nós é que somos parvas!»

Iasmim Lira continua a argumentar contra a relação de Monteiro com Márcia e afirma que a concorrente lhe «vai dar uma facada».

O confronto continua e os amigos continuam a apertar com o concorrente, admitindo que têm nomeado Márcia para ele. «Todos nós temos nomeado a Márcia por ti».

Iasmim Lira vai mais longe e afirma sobre a amizade que mantém com Francisco Monteiro: «Talvez a nossa amizade nunca foi o que eu achava que era».

Mais tarde, Jéssica conversa a sós com Francisco Monteiro e reitera que está desiludida com Monteiro. «Estou em baixo», diz, afirmando estar muito magoada e confrontando o amigo: «Lá fora eras capaz de ser o padrinho do nosso primeiro filho…».