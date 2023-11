De rastos e em lágrimas! Francisco Monteiro como nunca o viu por causa de Joana. Saiba tudo aqui

Joana Sobral reage a situação com Francisco Monteiro: «Não posso calar-me quando me sinto incomodada

Hoje ao final da tarde, após o diário do Big Brother, o concorrente Francisco Monteiro mostrou-se visivelmente afetado e abalado por todas as discussões, desentendimentos e conflitos que tem tido com a sua amiga e concorrente Joana Sobral. Os dois era muito próximos e cúmplices na casa, antes da mais recente aproximação de Monteiro a Márcia. Recorde-se que o conflito entre os dois escalou, quando a concorrente de Viseu chamou Zaza de «homem escroto». Hoje, o concorrente de Matosinhos não conseguiu conter mais as suas emoções e dirigiu-se à casa de banho em lágrimas. Ao lado dele, esteve Jéssica Galhofas, seguida de Francisco Vale, Márcia e Palmira.

Depois, Francisco Monteiro, transtornado, profere a seguinte frase: «O jogo é um jogo (...) mas, estar tanto tempo na forca assim», e de seguida, atira com um produto de higiene à parede. Veja o momento abaixo.

Lá fora, Joana Sobral desabafa com Hugo Andrade, e reage a toda a situação criada com Francisco Monteiro: «A única coisa que eu disse que me arrependo, foi ter dito aquela palavra ali e da interpretação que possa ter lá fora, porque eu sei que ele tem família, eu tenho família...», e continua, «eu também não posso calar-me quando me sinto incomodada com uma situação que é muito forte para mim... e falei, e disse, e mostrei o meu desconforto. O meu erro foi deixar passar a primeira vez», remata.

