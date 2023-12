Discussão acesa! Francisco Monteiro e Joana Sobral entram em novo confronto: «Não tenho medo de ti!»

Francisco Monteiro passa-se com Joana: «És uma hipócrita! (…) Estás aos gritos comigo!»

A casa do Big Brother continua ao rubro! Durante a tarde esta terça-feira, 5 de dezembro, Francisco Monteiro e Joana entraram em mais um confronto aceso e protagonizaram uma nova discussão.

Recorde-se que Francisco Monteiro e Joana Sobral estão chateados, desde que a concorrente acusou o colega de ser «agressivo com as mulheres» e, desde então, têm trocado constantes acusações.

Desta vez, os ânimos voltaram a exaltar-se na casa e o tema da agressividade voltou a estar no centro da discussão.

«Eu não vou mais baixar o tom para ti que eu não tenho medo de ti. Tu distorces sempre a situação e aproveitas cada situação para te pores no teu lugar de vitimização», atirou Joana Sobral.

«Tentaste colocar-me um rótulo em cima de mim, intencional, a dizer que eu tinha-te acusado de seres agressivo. Eu não me expliquei bem, eu falei no pessoal, simplesmente a interpretação foi tirada foi a palavra que foi usada. Eu retirei-a logo a seguir e fui pedir desculpa», justificou-se.

Ao ouvir as palavras da colega, Francisco Monteiro reagiu: «As palavras saíram-te da boca e foram aquelas. Então és uma hipócrita! Aqui ninguém interpretou mal, foram as tuas palavras que se calhar não querias usar. Não é uma questão de interpretação, foram as palavras que saíram da tua boca».

Veja os vídeos!