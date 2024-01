Francisco Monteiro comenta beijo a Joana Sobral e desvaloriza: «Não tem problema nenhum»

Francisco Monteiro, o grande vencedor da edição do «Big Brother 2023», falou sobre a grande polémica que se gerou à volta do beijo na boca entre ele e Joana Sobral, que já foi confirmado pelos próprios.

Em entrevista no programa «Goucha», Francisco referiu: «Houve (um beijo) como também o Hugo deu aos amigos, eu também posso. Sou solteiro não devo justificações a ninguém, a Joana é minha amiga e demos um beijinho na discoteca, como a Joana também deu ao André, por exemplo, acho que não tem problema nenhum», desvalorizou.

«A Joana é uma boa amiga. Se gosta de mim ou não, não lhe sei dizer, só a Joana poderá dizer. A verdade é que eu sempre gostei da Joana, ficou ali uma mágoa muito grande ao longo do programa, ressenti-me muito, senti-me que estava a ser injustiçado», explicou ainda o ex-concorrente.

Francisco Monteiro acrescentou: «Obviamente que eu ainda não consegui ver muita coisa, ou seja falo do que trago lá de dentro. Mas mesmo a Joana já me disse que vê as coisas de uma forma um bocadinho diferente, não percebe muito bem como é aquilo acabou por acontecer ali. Mas eu gosto muito da Joana, são gostares diferentes (da Márcia)».

A história do beijo começou com um boato, que foi confirmado na manhã de quarta-feira pelo próprio Francisco Monteiro. Durante o programa «Dois às 10», Zé Lopes ligou, em direto, a Francisco com o intuito de esclarecer os rumores de um beijo entre o ex-concorrente e Joana Sobral.

«O que é que aconteceu contigo e com a Joana na noite que sucedeu a final do Big Brother? Houve beijo, não houve beijo, houve apalpadela, não houve apalpadela? Conta-nos tudo!», começou por questionar Zé Lopes.

«As palmadinhas eu não posso negar porque está em vídeo», começou por dizer Francisco Monteiro, referindo-se a um vídeo onde se vê Joana Sobral e Francisco Monteiro animados na primeira noite após a saída da casa, numa discoteca, em Lisboa. «Tudo o resto posso negar, não posso? Porque ninguém viu», acrescentou o vencedor do Big Brother, em risos.

Após o comentador insistir com Francisco Monteiro, este acabou por confessar: «Ainda assim, confesso que poderá ter havido um beijinho». Com isto, Francisco Monteiro acabou por confirmar o envolvimento com Joana Sobral na primeira noite fora da casa. Mantendo, ainda assim, algum mistério, Francisco Monteiro acrescentou: «A Joana acho que podia explicar melhor», escapando-se de revelar mais pormenores sobre o que aconteceu.

Depois disso, em entrevista no programa «Goucha» no mesmo dia, mas da parte da tarde, Joana Sobral confirmou esse mesmo beijo. A quarta classificada começou por dizer que o apresentador deveria perguntar a Francisco Monteiro e que «ele pode esclarecer melhor».

No entanto, Joana acabou por revelar que «foi uma brincadeira, um bate-chapas» e confirmou ainda as também comentadas «palmadinhas no rabo». Sobre os comentários sobre esta situação, Joana disse ainda que «as pessoas podem guardar a opinião negativa para elas».

A finalista disse ainda que felicitou o vencedor na discoteca e que não esperava que um momento de brincadeira e descontração causasse tanta comoção. Sobre os sentimentos que nutre por Francisco Monteiro, Joana admite que «se não existisse Márcia, talvez pudesse» ter surgido outro tipo de sentimento. No entanto, a forma como os dois lidaram um com o outro na casa, mudaram a perspetiva de Joana.

Depois disto, houve ainda mais desenvolvimentos. Na quarta-feira à noite, durante a emissão do programa «TVI Extra», Jéssica Galhofas, também ex-concorrente do «Big Brother», contou todos os pormenores sobre o beijo.

Em declarações em direto, Jéssica revelou: «Eu sei que ele deu um beijo na boca à Joana. Estão a ver aquele (beijinho) que o Vale me dava assim de repente? Foi exatamente a mesma coisa», começou por referir.

«Estavam os dois bem quentinhos, o Zaza a festejar a vitória e a Joana a divertir-se. Mas a Joana é que foi puxar por ele. Ela é que apareceu lá de repente, a gente nem sabe como. Começou a provocá-lo um bocadinho, a meter-se com ele», contou a ex-concorrente.

Jéssica revelou ainda o que Joana lhe disse naquela noite, antes do beijo: «Chegou-se ao pé de mim e disse ‘oh Jéssica, acho que se o Zaza me beijasse os lábios agora não queria outra coisa’. E depois disse-me ‘faz-lhe lá a pergunta’, eu não perguntei nem nada, depois ela pediu ‘Zaza dá-me um beijinho’, ele deu e pronto», rematou.