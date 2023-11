Lágrimas e discussão: Amizade de Francisco Monteiro e Joana Sobral perto da rutura?

Francisco Monteiro irrita-se com Joana: «Isto é o que tu queres ver!»

Monteiro fala com Joana sobre Márcia: «Não consigo vê-la assim... Uma mulher naquele pranto…»

Francisco Monteiro exalta-se com acusações de Joana: «Para cima de mim não, para cima de mim não!»

A amizade entre Francisco Monteiro e Joana Sobral já viu melhores dias. Os dois concorrentes têm vindo a afastar-se e a protagonizar algumas discussões desde a gala do último domingo ter trazido a público algumas imagens onde quase toda a casa criticou Joana Sobral nas costas.

Joana Sobral tentou conversar com Francisco Monteiro e explicar-lhe o porquê de estar desiludida com o amigo. Segundo Joana, a aproximação de Francisco Monteiro a Márcia Soares após este ter dito que nunca mais falaria com ela é de uma extrema incoerência e aconteceu «de domingo para segunda, como ela». Referindo-se às críticas que Márcia recebeu por alegadamente mudar de atitude de um dia para o outro na semana anterior.

A resposta de Francisco Monteiro surgiu sem qualquer hesitação: «Uma coisa é eu prejudicar-me a mim próprio, falhar comigo próprio e cometer incoerências que me prejudicam a mim (…) outra coisa é: alguma vez te falhei?». Joana respondeu negativamente, mas ainda assim o ambiente continuou tenso entre ambos. «Aquilo que eu vi magoou-me… é algo que me deixa frágil», disse ainda Joana sobre as imagens onde Francisco Monteiro criticava o facto de Joana Sobral alegadamente se meter em todas as conversas da casa.

«É eu não saber se eles têm conversas sobre mim, boas ou más», explicou Joana a Sílvia Silva, que a entendeu e tentou amenizar a dor da colega, mas sem grande sucesso, visto que acabou por ir chorar para o quarto enquanto desabafava com Palmira Rodrigues.

Já Francisco Monteiro mantém-se firme na sua opinião e cada vez mais afastado daquela que era uma das suas melhores amigas na casa: «Não posso ter ali pessoas a questionar o que eu faço», disse ainda antes de rematar: «Eu faço o que eu quiser!».