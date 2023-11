Problemas dentro do grupo? Francisco Monteiro indignado com as amigas, por vários motivos. Saiba aqui!

O ambiente tem sido de tensão dentro da casa e Francisco Monteiro tem mostrado alguma revolta, mas não só com o grupo rival. O concorrente irritou-se com as amigas, Vina Ribeiro e Joana Sobral por se meterem nas suas discussões.

Na quinta-feira, enquanto discutia com Márcia Soares, Francisco Monteiro revoltou-se por não conseguir falar e ser constantemente interrompido pelas amigas.

«Se vamos falar todos uns por cima dos outros não dá, isto não vou fazer. Quando alguém quiser falar fala um, não vamos falar os três ao mesmo tempo», afirmou chateado, dirigindo-se a Vina Ribeiro.

A conversa subiu ainda mais de tom e os ânimos exaltaram-se mais quando Joana Sobral se meteu no assunto e gritou por cima de Monteiro e de Vina. O concorrente não aguentou e saiu da sala, visivelmente revoltado: «Vou ter de bazar daqui, não consigo».

Já no quarto, enquanto elas discutiam na sala, Francisco Monteiro desabafou com Sílvia Silva: «Eu falei três vezes, 'deixem-me falar, deixem-me falar'. Estão sempre a falar por cima de mim».

«A culpa não é dela (Márcia), a culpa é da Vina e da Joana. Eu falei três vezes, estão-me sempre a atropelar. Eu tentei, quantas vezes é que eu não tentei (moderar)? Agora a única coisa que eu quero é estar sozinho», disse chateado.

Mas a indignação com as colegas do seu grupo não fica por aqui. Esta sexta-feira, Francisco Monteiro mostrou-se «chocado» com Jéssica Galhofas e Iasmim Lira.

No primeiro caso, porque Jéssica decidiu consolar Anastasiya Bondar, numa altura em que ela estava mais frágil: «Fiquei chocado», confessou o concorrente a Francisco Vale e depois à própria Jéssica.

«Porquê? Ela estava a gritar desespero e tudo, meteu-me pena, só quis perceber o que se passava», esclareceu Jéssica. «Eu tenho um coração gigante, deu-me pena, ela só está aqui há 3 semanas e eu só lhe estive a dar um conselho. Sou um ser humano apesar de tudo», sublinhou.

Francisco Monteiro insistiu: «Eu não consigo entender. Tem-me feito imensa confusão, não consigo encontrar o meu espaço nesta casa. Agora de repente está tudo amigo. Não consigo entender. De repente está tudo igual, é só amigos».

Durante a mesma conversa, Jéssica disse a Francisco Monteiro que tinha reparado também no seu choque ao ver Iasmim Lira dar um abraço a Márcia Soares e este confirmou.

Ainda assim, a concorrente garantiu que não vai chegar a esse ponto, apesar de Francisco Monteiro não parecer acreditar nisso: «Ainda ontem estavam aqui a falar de roupas, até partilham roupa», disse Francisco em tom irónico.