Rendido ao amor, Francisco Monteiro dá um novo passo na relação: «Conheceu o meu irmão...»

Ao Minuto

18:02
Afonso "pica" Mariana Sá. E este foi o motivo - Big Brother
02:22

Afonso "pica" Mariana Sá. E este foi o motivo

16:16
Momento quente! Miguel faz massagem a Mariana Sá - Big Brother
01:35

Momento quente! Miguel faz massagem a Mariana Sá

15:58
Raquel aponta defeitos a Nuno e Vanessa reage: «Não podes rebaixar as características dele só porque são diferentes» - Big Brother
06:34

Raquel aponta defeitos a Nuno e Vanessa reage: «Não podes rebaixar as características dele só porque são diferentes»

15:50
Ressonar volta a ser tema e João Ventura não perdoa: «São muito imaturos» - Big Brother
04:00

Ressonar volta a ser tema e João Ventura não perdoa: «São muito imaturos»

15:45
João Ventura lança farpa: «Há aqui muita coisa que fiz que foi só dar canal às outras pessoas, sem necessidade» - Big Brother
02:23

João Ventura lança farpa: «Há aqui muita coisa que fiz que foi só dar canal às outras pessoas, sem necessidade»

15:26
Família de Raquel quebra o silêncio e faz apelo após onda de críticas: «Ataques de ódio e ofensas pessoais...» - Big Brother

Família de Raquel quebra o silêncio e faz apelo após onda de críticas: «Ataques de ódio e ofensas pessoais...»

14:05
Tatiana dá conselhos a Joana: «Não tens de fingir ser o que não és» - Big Brother
02:03

Tatiana dá conselhos a Joana: «Não tens de fingir ser o que não és»

12:36
Raquel usa metáfora dos "pescadores" e dos "mergulhadores" para mostrar o seu desagrado com o Nuno - Big Brother
07:03

Raquel usa metáfora dos "pescadores" e dos "mergulhadores" para mostrar o seu desagrado com o Nuno

11:22
Íris e Afonso mais próximos do que nunca. E este gesto não passou despercebido - Big Brother
01:10

Íris e Afonso mais próximos do que nunca. E este gesto não passou despercebido

11:00
Raquel confronta Nuno e pergunta-lhe se ele acha que ela é tóxica. A resposta surpreende e Raquel passa-se - Big Brother
05:13

Raquel confronta Nuno e pergunta-lhe se ele acha que ela é tóxica. A resposta surpreende e Raquel passa-se

10:16
«Isso sim é um ato de egoísmo»: João Ventura e Ana Luísa revoltam-se ao saber que alguém quebrou as regras e usou as máquinas - Big Brother
05:21

«Isso sim é um ato de egoísmo»: João Ventura e Ana Luísa revoltam-se ao saber que alguém quebrou as regras e usou as máquinas

10:13
João Ventura e Joaquim discutem ao acordar. Mas tudo termina de forma inusitada - Big Brother
03:20

João Ventura e Joaquim discutem ao acordar. Mas tudo termina de forma inusitada

01:05
O amor está no ar? Mariana Sá e Miguel falam sobre um «futuro apaixonado» - Big Brother
03:19

O amor está no ar? Mariana Sá e Miguel falam sobre um «futuro apaixonado»

01:00
Acabaram os problemas no paraíso? Nuno e Raquel de volta aos braços um do outro - Big Brother
07:04

Acabaram os problemas no paraíso? Nuno e Raquel de volta aos braços um do outro

00:59
Vanessa fica preocupada com a falta de comida e dispara em todas as direções - Big Brother
02:41

Vanessa fica preocupada com a falta de comida e dispara em todas as direções

00:19
«Ela quebrou a regra por um cigarro?»: Mariana Sá fica chocada com atitude de Sara - Big Brother
02:22

«Ela quebrou a regra por um cigarro?»: Mariana Sá fica chocada com atitude de Sara

23:37
Concorrentes na má língua. O assunto é Pedro e a opinião é unânime: «Carrega no botão e sai» - Big Brother
02:09

Concorrentes na má língua. O assunto é Pedro e a opinião é unânime: «Carrega no botão e sai»

23:11
Cada vez mais próximos, Miguel não esconde o medo de perder Mariana Sá: «Podes-te fartar» - Big Brother
02:48

Cada vez mais próximos, Miguel não esconde o medo de perder Mariana Sá: «Podes-te fartar»

23:08
«Tóxica, não me cabe»: Pedro arrasa Sara e recebe apoio de Joana - Big Brother
02:04

«Tóxica, não me cabe»: Pedro arrasa Sara e recebe apoio de Joana

23:00
Mariana Salgueiro desabafa com Tatiana: «Não estou arrependida mas as pessoas podem-me achar egoísta» - Big Brother
04:08

Mariana Salgueiro desabafa com Tatiana: «Não estou arrependida mas as pessoas podem-me achar egoísta»

22:25
João Ventura arrasa Pedro por atitude com o ressonar de Sara: «Mimo» - Big Brother
03:56

João Ventura arrasa Pedro por atitude com o ressonar de Sara: «Mimo»

22:18
Quem deve ser salvo? Concorrentes votam e há escolhas que surpreendem Maria Botelho Moniz - Big Brother
06:43

Quem deve ser salvo? Concorrentes votam e há escolhas que surpreendem Maria Botelho Moniz

22:11
João Ventura e Sara têm o atrito mais forte desde a estreia. Veja as imagens - Big Brother
03:26

João Ventura e Sara têm o atrito mais forte desde a estreia. Veja as imagens

22:03
Sara reage de maneira caricata à explosão de Pedro durante a noite. «Não posso deixar de ressonar» - Big Brother
03:47

Sara reage de maneira caricata à explosão de Pedro durante a noite. «Não posso deixar de ressonar»

22:01
Pedro pede desculpa após exaltar-se com o ressonar de Sara - Big Brother
10:48

Pedro pede desculpa após exaltar-se com o ressonar de Sara

Acompanhe ao minuto

Rendido ao amor, Francisco Monteiro dá um novo passo na relação: «Conheceu o meu irmão...»

  • Big Brother
Rendido ao amor, Francisco Monteiro dá um novo passo na relação: «Conheceu o meu irmão...» - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Depois de meses a brincar com o tema da sua vida amorosa, Francisco Monteiro confirma agora que está a viver uma fase especial ao lado de uma pessoa especial. E revela novos passos na relação.

Francisco Monteiro está apaixonado e já não esconde a felicidade que vive a nível pessoal. Depois de, nos últimos meses, ter lançado várias pistas sobre a sua vida amorosa, o treinador de padel confirma agora que existe mesmo alguém especial.

Recorde-se que, a 21 de maio, durante o Extra, conduzido por Marta Cardoso, Zaza afirmou estar «mais ou menos» apaixonado. Dias depois, voltou a dar que falar ao garantir que estava «bem mais apaixonado, mas não é recíproco». Contudo, acabaria por desvalorizar as declarações, explicando que tudo não tinha passado de uma brincadeira.

Agora, a história é diferente. Francisco Monteiro confirma que está a viver uma nova paixão e esclarece que conheceu Andrea apenas depois desse episódio. «Aí estava mesmo a brincar. Foi uma brincadeira que começou com a Marta Cardoso, aí foi puramente brincadeira. Foi depois de maio», explicou, em exclusivo à TV 7 Dias.

Apesar da proximidade entre os dois, o ex-concorrente do Secret Story prefere não colocar, para já, um rótulo na relação.

«Não se pode dizer que seja namoro. Para haver namoro tem de haver pedido, mas essas coisas formais a mim pouco me dizem. Mas estou feliz e isso é o que me importa. Estou numa fase mais completa», confessou.

Andrea não está habituada à exposição mediática que acompanha Francisco Monteiro. Os dois aproximaram-se depois de se começarem a seguir nas redes sociais e só recentemente a nova companheira de Zaza começou a perceber a dimensão do mediatismo em torno do vencedor de reality shows. «A primeira vez que teve um bocadinho de contacto foi agora nestes últimos dias. Ela não está ligada a este mundo. Eu também não me considero famoso, na verdade. Eu sou conhecido do público. A nossa vida é um bocadinho mais exposta, ela também não estava muito familiarizada com aquilo que é este mundo, só agora é que teve um bocadinho de noção», revelou.

Francisco Monteiro não poupou ainda nos elogios à nova paixão, garantindo que «ela é uma mulher super trabalhadora».

Apesar de Andrea ainda não ter conhecido os pais do treinador de padel, uma vez que o casal pretende levar a relação «com calma», já houve apresentações a outro elemento da família Monteiro: «Conheceu o meu irmão mais velho há pouco tempo», revelou Zaza, referindo-se a João Monteiro.

Francisco Monteiro explicou ainda por que motivo decidiu partilhar nas redes sociais uma fotografia onde era possível ver a mão de Andrea, apesar de a relação ainda estar numa fase inicial: «Acima de tudo por segurança, para se perceber um bocadinho o que está deste lado. Às vezes há uma ideia errada que pode passar, foi acima de tudo para estabelecer uma segurança que poderia não estar muito clara», rematou.

Temas: Francisco Monteiro João Monteiro Nova namorada

Relacionados

Indireta para Francisco Monteiro? Bárbara Parada lança "farpa" certeira

Novo amor de Francisco Monteiro já não é segredo. E esta imagem comprova tudo

Francisco Monteiro já apresentou a pessoa especial às caras TVI e o feedback surpreendeu: «É muito bonita»

É oficial! Francisco Monteiro tem novo amor e revelou todos os detalhes: «Finalmente encontrei uma pessoa mesmo especial»

Fora da Casa

Sem filtros, João Ricardo fala sobre Pedro Jorge. E a declaração pode surpreender

Hoje às 12:19

Sem maquilhagem e em cenário de sonho: Cristina Ferreira deslumbra em férias paradisíacas: «Só amor»

Ontem às 22:48

Tem vontade de comer um doce, mas não quer lidar com a culpa? Apenas 2 ingredientes bastam para este salame saudável

Ontem às 20:01

Marcia Soares partilha encontro especial com ex-concorrente e declara-se

Ontem às 15:57

Norberto quebra silêncio sobre fim do namoro com Catarina Quintas e expõe tudo: «Andou a brincar comigo este tempo todo»

Ontem às 15:42

Liliana corta relações em definitivo com ex-concorrente inesperada: «Não esqueço o que me fazem mal»

Ontem às 15:15
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Luto. Estrela de reality show morre aos 36 anos de forma trágica

Ontem às 12:01
05:13

Raquel confronta Nuno e pergunta-lhe se ele acha que ela é tóxica. A resposta surpreende e Raquel passa-se

Hoje às 11:00

"Desapareceu" das redes sociais após separação polémica. Meses depois, regressa à vida pública e surge irreconhecível

9 jul, 12:31

Norberto quebra silêncio sobre fim do namoro com Catarina Quintas e expõe tudo: «Andou a brincar comigo este tempo todo»

Ontem às 15:42

Liliana corta relações em definitivo com ex-concorrente inesperada: «Não esqueço o que me fazem mal»

Ontem às 15:15
Ver Mais

Notícias

Rendido ao amor, Francisco Monteiro dá um novo passo na relação: «Conheceu o meu irmão...»

Há 1h e 57min

Família de Raquel quebra o silêncio e faz apelo após onda de críticas: «Ataques de ódio e ofensas pessoais...»

Há 2h e 51min

Sem filtros, João Ricardo fala sobre Pedro Jorge. E a declaração pode surpreender

Hoje às 12:19

Sem maquilhagem e em cenário de sonho: Cristina Ferreira deslumbra em férias paradisíacas: «Só amor»

Ontem às 22:48

Tem vontade de comer um doce, mas não quer lidar com a culpa? Apenas 2 ingredientes bastam para este salame saudável

Ontem às 20:01
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

Ontem às 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
00:59

«Fui brutalmente atropelada, não conseguia mexer nada»: Mariana Salgueiro chora cumpulsivamente na Curva da Vida

5 jul, 22:50
02:10

A Casa da Avó só tem espaço para seis. Descubra o concorrente que Ana Luísa expulsou

29 jun, 00:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Rendido ao amor, Francisco Monteiro dá um novo passo na relação: «Conheceu o meu irmão...»

Há 1h e 57min

Família de Raquel quebra o silêncio e faz apelo após onda de críticas: «Ataques de ódio e ofensas pessoais...»

Há 2h e 51min
07:03

Raquel usa metáfora dos "pescadores" e dos "mergulhadores" para mostrar o seu desagrado com o Nuno

Hoje às 12:36

Sem filtros, João Ricardo fala sobre Pedro Jorge. E a declaração pode surpreender

Hoje às 12:19
01:10

Íris e Afonso mais próximos do que nunca. E este gesto não passou despercebido

Hoje às 11:22
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ex-concorrente do "Big Brother" compra a quinta casa... "de uma forma que não pensava conseguir tão cedo"!

Há 28 min

Inês Simões já não está assim: rosto da comentadora do "Big Brother" passa por "grande diferença"!

Hoje às 12:44

Família de Raquel, do "Big Brother Verão", de "coração apertado"!

Hoje às 10:29

Após ser expulso do "Big Brother", João Gomes recebe notícia desoladora: "Descansa em paz"

Hoje às 09:34

Hugo Miguel Pereira sobre concorrente do "Big Brother Verão": "Seguia-me de carro"

Ontem às 18:51
Ver Mais Outros Sites