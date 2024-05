Dos «conflitos familiares» aos «desgostos amorosos»: Saiba o que esperar do livro de Francisco Monteiro!

Francisco Monteiro surge com acessório e deixa fãs rendidos: «Elegante e com classe». Veja as imagens!

O que não passou na televisão… Veja as fotos inéditas dos bastidores da gala do Big Brother!

Francisco Monteiro volta a surpreender, desta vez, com mais uma conquista profissional. O vencedor do Big Brother 2023 vai lançar o seu primeiro livro já em junho!

A obra já se encontra em pré-venda e a sinopse já está disponível.

Saiba o que esperar:

«Quando Cristina Ferreira abriu o envelope e anunciou o vencedor do 'Big Brother', Francisco caiu de joelhos. Momentos antes, as suas inseguranças tinham vindo ao de cima: nunca tinha ganhado na vida, porque seria diferente agora? Mas a verdade é que, semana após semana, Zaza, como é conhecido, foi conquistando a preferência do público, construiu um caminho sólido, baseado na autenticidade, que culminou na sua vitória», pode ler-se na sinopse do livro.

«Aquela noite de 31 de dezembro foi o ponto de viragem pelo qual ansiava. Rebelde e curioso desde criança, o seu percurso de vida foi sempre sinuoso, mas deu-lhe uma forma muito própria de ver o mundo», revela ainda.

«Os conflitos com a família, a comparação com o irmão, os desgostos amorosos, a depressão, as aventuras no Dubai, os amores proibidos… De tudo, Francisco colheu aprendizagens. Agora, a vitória abriu-lhe as portas para ser quem sempre quis ser. Numa partilha intimista, o vencedor do 'Big Brother' reflete sobre todo o seu percurso, revelando desgostos, medos e anseios, mas também as aprendizagens e os sonhos. As confissões de alguém que conquistou Portugal», lê-se no texto partilhado.

A capa do livro já foi revelada. Veja aqui: