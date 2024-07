Livro de Francisco Monteiro já vai na quarta edição! Vencedor do Big Brother reage: «O meu muito obrigado». Saiba mais!

De arrasar! Francisco Monteiro deslumbra na passadeira vermelha com fato (muito) elegante

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, tem tido muito sucesso após ter saído da casa mais vigiada do País.

Entre muitos projetos, o ex-comentador do Big Brother 2024, agarrou-se a uma nova oportunidade: lançamento de um livro, intitulado como «O Improvável - De Miúdo Rebelde a Vencedor». Tem sido um autêntico sucesso de vendas e mesmo antes de chegar às bancas, esgotou de imediato.

Quarta edição do livro de Francisco Monteiro

A novidade foi dada pelo próprio Francisco Monteiro, através das sociais, na tarde desta sexta-feira, dia 24 de maio. «Não tenho palavras para vos agradecer! Que orgulho, que felicidade», escreveu Francisco, na legenda da imagem.

O livro de Francisco Monteiro já vai na quarta edição, conforme revelou o vencedor do «Big Brother 2023» no Instagram esta segunda-feira, 15 de julho: «Confesso que nem nas minhas melhores previsões imaginava chegar a uma quarta edição do livro».

«Sei que, geralmente, me foco no negativo, na crítica, naquilo que não devo, mas também sei parar, pensar e agradecer, porque os números são feitos por vocês! O meu muito obrigado», acrescentou ainda.