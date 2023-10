Afinal, houve ou não beijo entre Monteiro e Márcia? Conheça a história completa e saiba tudo!

Francisco Monteiro recebe Márcia Soares de volta no anexo com um abraço. Veja aqui

A casa tremeu na quinta-feira com o boato de que poderia ter havido um beijo entre Francisco Monteiro e Márcia Soares: «Andas às beijocas, eles estavam a falar disso lá. Houve um beijo entre si e o Zaza é o que estão a dizer», disse Zé Pedro Rocha a Márcia Soares, no jantar que tiveram.

Tudo começou quando Francisco Monteiro disse a Jéssica Galhofas que tinha beijado Márcia Soares, quando regressou à casa: «Beijámo-nos ontem», afirmou. «Estás a mentir?» questionou Jéssica. «Não», disse Monteiro.

Jéssica comentou o tema na casa: «Não sei se é verdade, o Zaza disse que sim, mas o Vale fez assim uma cara. Não sei se está a fazer isso para me picar ou não. Leva um carolo».

No confessionário, Márcia afirmou: «Fiquei parva para a vida, claro que não houve beijo, nunca vai haver. Mas eu fico chocada quando o Zé me diz que esta informação vem do Zaza. Ele está a fazer de mim, não uma marioneta, mas uma marionetona».

«Se realmente o Zaza teve a lata de inventar uma coisa festas com o apoio de um Vale, não percebo nada disto», acrescentou a concorrente.

Ainda na conversa com Zé Pedro, Márcia dá autorização para que este confirme a história: «Confirma só se se ele realmente disse isso, se teve a lata de inventar podes confirmar da minha parte», afirmou.

O boato espalha-se e Zé Pedro procura saber se Francisco Monteiro realmente disse que tinha beijado Márcia. Depois de saber que sim, Zé Pedro diz que Márcia confirmou tudo e instala-se o caos na casa: «O beijo foi verdade», disse.

Já no anexo, Francisco Monteiro explicou: «Foi uma brincadeira, não conseguem ver que estou a brincar. Foi uma brincadeira que está a correr para o torto», disse. «Eu confirmei a tua brincadeira, para ainda dar mais para o torto», disse Márcia, deixando Monteiro estupefacto.