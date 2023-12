Ânimos exaltados! Monteiro e Márcia entram em confronto e insultam-se: «Eu não tenho de aturar atitudes violentas»

No Big Brother, Francisco Monteiro enfrentou a dinâmica do relógio: teve de dar a sua opinião sobre o jogo dos concorrentes a cada um. Os ânimos exaltaram-se entre Márcia Soares e Francisco Monteiro.

Quando chegou à vez de Márcia Soares, Francisco Monteiro começou por referir que durantes as dinâmicas, Márcia confronta o colega com exemplos do passado: «Estás constantemente a ir buscar exemplos do passado. Dizes que eu queria estar aqui em casal e depois tu não querias estar em casal então era uma relação incompreendida e no meio falamos em cortar relações…não sei o que tu achas…dizes que foste um fantoche nas minhas mãos e não foste absolutamente nada».

Esclareceu ainda que, durantes estes vários meses na casa, já se prejudicou no jogo devido aos confrontos e «enganos» por parte de Márcia, mas que no final de tudo, acabou por ter sorte: «Acho sim que me prejudiquei em muitas situações por tua causa. Acho que acabei por ter sorte quanto à pessoa que tu foste, o facto de chegar independente até ao fim, acabou por me ajudar». «Se eu tivesse sido um casal aqui, não teria sido o concorrente que fui até hoje, acho que acabei por ter sorte», acrescentou.

Márcia justificou o seu ponto de vista e deixou claro que Monteiro a condicionou no jogo: «Tudo mudou quando tiveste a conversa que tiveste. Tu puxaste-me para o teu jogo. A partir do momento em que dizes que tens um carinho especial por mim e levas os teus companheiros atrás de ti, o meu jogo ficou condicionado a partir dali as pessoas começaram a ver de maneira diferente por causa de ti»

Já em ânimos exaltados, Francisco Monteiro garantiu que não quer conhecer Márcia fora do programa: «Eu vou sair deste programa sem saber puto de ideia de quem tu és! Aquilo não era jogo nenhum, tu tinhas canal à minha pala 24 horas por dia».

Márcia ripostou, frisando que nunca se deixou levar pelo jogo do colega e sempre foi «firme»: «A tua sorte é que eu tenho o meu feitio e não me deixei pisar por ti. Eu deite-te muito palco também. Tu escolhias os teus alvos, fizeste isso com muita gente!»

Em trocas de insultos, Francisco Monteiro, já revoltado, garantiu que a colega é mentirosa: «Mais uma vez o que estás aqui a fazer é aldrabar, é o que tu fazes sempre! Só que como tu mentes tanto, eu já deixo passar».

A nortenha reforçou ainda as atitudes violentas que Monteiro tem tido na casa, inclusive a da madrugada passada, onde esburacou uma parede: «Eu não tenho de aturar atitudes violentas na casa que eu vivo porque tu não sabes gerir as tuas emoções».

Francisco Monteiro virou costas e frisou: «És tão mentirosa! Tu estás-me a dar festival em direto! Isso mostra muito bem a podridão que és aí dentro».