Após encontro polémico, Francisco Monteiro e Márcia contam o que se passou aos respetivos amigos

Encontro a sós entre Márcia e Monteiro: Veja todas as imagens do início da troca de argumentos

A casa do Big Brother está ao rubro e o anfitrião não para de surpreender os concorrentes. Desta vez proporcionou «encontros inesperados» com alguns deles, para resolverem os assuntos que tivessem pendentes.

Os primeiros a estrear esta novidade foram Francisco Monteiro e Márcia Soares: «Tentem construir um amanhã mais positivo», apelou o Big Brother. A conversa até começou bem, com Márcia a dar razão ao colega, mas depressa subiu de tom.

Depois de saírem do encontro, tanto Francisco Monteiro como Márcia Soares acabaram por contar tudo o que se passou aos respetivos grupos de amigos e a má-língua começou.

«Ela deve mesmo passar uma imagem ridícula às vezes», disse Monteiro a Jéssica Galhofas e Francisco Vale, na sequência de Márcia admitir que Monteiro tinha razão e não se lembrar do que disse. Jéssica aproveitou para falar sobre o grupo rival: «Foram buscar uma das melhores armas», afirmou.

Do outro lado, Márcia Soares foi desabafar com Anastasiya Bondar o que se passou no encontro com Francisco Monteiro, na presença também dos amigos Zé Pedro Rocha e André Lopes, que ouviam atentamente.

«Foi um lanche de paz, vão mais pessoas passar por isso. A ideia é as pessoas conseguirem conversar, para baixar o mau ambiente da casa e haver uma forma de entendimento aqui dentro», começou por explicar Márcia. «Estivemos a debater as nossas ideias que são completamente opostas», acrescentou.