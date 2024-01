Atitude de Miguel Vicente com Márcia deixa Francisco Monteiro revoltado: «Só não meteu a mão no joelho…»

Irreconhecível! Veja como era Francisco Monteiro antes de entrar no Big Brother

Na gala deste domingo, 21 de janeiro, Márcia Soares entrou no Desafio Final como convidada especial. Durante a gala, Miguel Vicente levantou-se e decidiu sentar-se ao lado de Márcia Soares.

Márcia mostrou rapidamente desagrado perante a aproximação do concorrente: «Miguel, por favor. Estamos em direto, a gente depois do direto fala».

Francisco Monteiro ficou incomodado com a atitude do colega e não calou a sua revolta no confessionário. «Viu a primeira coisa que ele fez quando a Márcia chegou?», questionou Monteiro.

«Incomoda-me profundamente, incomoda-me mesmo… A Márcia chegou e ele já estava: ‘tu és mesmo bonita, ao vivo ainda és mais bonita’».

No confessionário, Márcia Soares também comentou o sucedido: «Eu não sei se é ele a tentar jogar com a minha presença para atingir o Zaza».

Francisco Monteiro confrontou Miguel Vicente: «Essa atitude que tu tens de te ir ali sentar é para quê? Para me provocar?».

«Já estás com ciúmes? Agora é que lhe vai saltar a tampa!», respondeu Miguel Vicente.

«Não puxes pelo meu pior lado», alertou Francisco Monteiro.

«Só não meteu a mão no joelho porque parou a tempo… Incomoda-me profundamente, este gajo é do mais baixo nível que eu já vi», confessou ainda.

Recorde-se que Francisco Monteiro e Márcia Soares estão cada vez mais próximos e já fizeram o sinal de consentiemento! Veja as imagens inéditas: