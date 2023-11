Casa a arder! Francisco Monteiro abandona a sala, mas deixa «ameaça» no ar e Márcia não se fica. Veja tudo aqui

Monteiro indignado: «Fui atropelado pela Joana por reatar com a Márcia e agora são as melhores amigas»

Mais um dia agitado na casa mais vigiada do país, onde mais uma vez, reinou um clima de tensão, discussão, confronto e troca de acusações entre os dois protagonistas da casa: Zaza e Márcia. Durante uma dinâmica de grupo proposta pelo Big Brother durante a tarde desta quarta-feira, 29 de novembro, Francisco Monteiro entrou em novo confronto com Márcia Soares. A concorrente começou por acusar Francisco Vale de ter «falta de carácter» e os dois entraram num aceso ‘bate-boca’, até que Monteiro decide intervir. Depois, o assunto da liderança de Monteiro passa a ser o tema dominante, e Márcia para além de tecer duas críticas relativamente à sua postura como líder, acusa-o também de ter falta de «bom senso». Ao que Monteiro reage, dirigindo-se à concorrente como «preguiçosa». Veja os momentos abaixo.

Após a liderança de Monteiro ter gerado o caos na casa, e a minutos de terminar a dinâmica de grupo, Francisco Monteiro atira: «Eu quero só relembrar a estes passarinhos que falta um mês para estarem aqui comigo, portanto espero bem que se aguentem à bomboca, porque vão levar comigo até ao fim agora!», e Márcia reage: «Isto é mais uma ameaça Big, não sei se devo começar a ter medo do Francisco Monteiro ou não, estou na dúvida se devo começar a assustar-me com esta pessoa ou não, um homem que tem atitudes agressivas constantes, e eu estou a começar a ficar na dúvida se me metes medo ou não», remata a concorrente. Veja o momento tenso em baixo. A dinâmica de grupo termina e tanto Zaza como Márcia dirigem-se à area exterior.

