Do carinho ao confronto! Será o ponto final entre Francisco Monteiro e Márcia? Veja tudo aqui

Francisco Monteiro e Márcia são confrontados com imagens polémicas dos últimos dias! Veja as reações

Cada vez mais próximas: Márcia fala do desentendimento com Monteiro a Joana

O dia foi marcado pelos constantes confrontos e troca de insultos entre os concorrentes Francisco Monteiro e Márcia Soares. Após uma semana de carinhos e de cumplicidade, a relação de Márcia Soares e Zaza voltou a ficar «tremida» no seguimento da gala deste domingo, 26 de novembro. Os dois concorrentes afastaram-se e, durante esta segunda-feira, 27 de novembro, Márcia Soares ouviu mais uma conversa do grupo de Francisco Monteiro sobre si, atrás da porta do quarto. A concorrente decidiu intervir e confrontar o colega.

Hoje, da parte da tarde, Márcia ouviu a conversa de Iasmim e Monteiro na casa de banho e interrompeu: «É uma falta de respeito o que tu fazes, estás a chegar a um ponto em que já não é bonito de se ver, mas continua», e Zaza atira: «Oh Márcia, és um fantoche mesmo, um fantoche», deixando o clima tenso entre ambos, como pode ver no vídeo abaixo.

Os insultos e acusações continuam, até que a discussão se torna mais acesa, e Zaza reage: «Oh Márcia, vai à tua vida, arranca e não faças pó!», enquanto Márcia vai continuando a responder e a falar das atitudes do concorrente de Matosinhos: «Atitudes de baixo nível, tu sozinho consegues queimar a tua imagem com as tuas atitudes patéticas!».

«Ninguém tem de levar com as tuas frustrações, é que tu já nem olhas a meios para atingir os teus fins, estás aí tão cego, eu não sei o que se passa contigo, estás a disparar para todos os lados! Tu a mim não me assustas!», atira Márcia a Monteiro, comparando o mesmo com uma criança. O concorrente de Matosinhos não se fica e reage: «Tinhas de nascer 20 vezes para poderes ter um diálogo comigo», até que a concorrente de Ermesinde abandona a sala. Veja o momento abaixo.

Veja tudo nos vídeos acima!