Francisco Monteiro assiste «de camarote» a jantar estratégico de Márcia e Hugo! Veja as reações inéditas

A relação de Francisco Monteiro e Márcia está mais tensa do que nunca! Depois das imagens a que assistiram na gala deste domingo, os dois concorrentes voltaram a afastar-se e entraram em acesos confrontos.

Esta segunda-feira, 27 de novembro, Márcia Soares e Hugo Andrade tiveram um jantar estratégico, oferecido por Francisco Monteiro.

Márcia aproveitou para desabafar com o colega e acusou Francisco Monteiro de a estar a «usar».

«Sinto que ele é que me usou para o jogo dele», desabafou.

Por sua vez, Francisco Monteiro jantou no confessionário e assistiu a toda a conversa dos colegas, enquanto se ria às gargalhadas.

Depois do jantar, Márcia Soares exaltou-se com o colega e deixou-lhe duras críticas.«Há uma coisa que eu abri os olhos ontem que é: tu refletes nos outros aquilo que tu és. E tu se achas que eu estou a jogar contigo, é porque tu és aqui o maior jogador desta casa, andas a dar aqui a um baile a toda a gente, inclusive a mim. E tu a mim não gozas mais com a minha cara», garantiu.

«Tu fazes de mim uma palhaça!», acrescentou Márcia antes de deixar Francisco Monteiro sozinho no quarto com os colegas.