Francisco Monteiro critica Márcia Soares na primeira entrevista após vencer o Big Brother: «Ali a festejar acabei por dar um recadinho…»

Francisco Monteiro, grande vencedor do Big Brother, deu a primeira entrevista após vencer o programa a Cristina Ferreira no Dois as 10. Um dos temas abordados foi Márcia Soares, com quem Zaza protagonizou a maior história do reality show.

«Foi também uma montanha-russa, senti tanta coisa pela Márcia diferente. (…) Os meus olhos brilhavam com a Márcia, aquilo vai sendo nutrindo porque são 24 horas (…) (da Márcia) Sempre senti que vinha em sentidos contrários, sinto que me mostrava dois lados, se calhar gostava mais do que queria gostar, não quer dizer que estivesse apaixonada», declarou. «Era o que mais me baralhava», declarou, admitindo que não resistia à concorrente.

«Hoje disseram-me que não era muito positivo para mim eu estar ligada a Márcia e comecei, se calhar, a perder um bocadinho do apoio. Eu sempre percebi o que poderia vir do outro lado (…) A Márcia não descansou, era constantemente a meter ferro fundido. Ela queria acabar comigo no programa.»

«Acho que a Márcia gostava (de miminhos), mas não sei se era uma forma de se proteger», declarou, ainda.

Francisco Monteiro revela que, terminado o programa, ainda não «falou rigorosamente nada» com Márcia Soares e confirma que a concorrente o deixou de seguir nas redes sociais. Na origem terá estado um vídeo em que Zaza manda uma indireta a Márcia Soares já depois de ter o cheque de 100 mil euros na mão e estar a festejar.

«É verdade deixou de me seguir, só pode ser por causa do vídeo. Estou muito divertido na discoteca. Disseram que se juntavam todos no Devela a fazer panelinha (…) E ali a festejar acabei por dar um recadinho», admite Francisco Monteiro.

Cristina Ferreira quis saber se os dois ainda vão conversar: «Só se a Márcia me voltar a seguir, quero muito que a Márcia me siga, se não, não há conversa». «Queria saber se era jogo ou era mais genuína para me tirar o tapete. Gostava de saber».

Francisco Monteiro diz ainda que nunca confiou na Márcia e recordou o famoso tribunal. «A Márcia nunca me inspirou muita confiança (…) a situação do tribunal logo ali nunca poderia confiar» (…) Eu dou a vida pelos meus amigos, não conseguia perceber aquilo».

Zaza admite ainda ter tido muito receio de perder o programa. «Eu achava mesmo que ia perder, que não ia ganhar. Não ia viver bem com isto toda a vida, ia ser a derrota mais dura da minha vida. Vou ser presunçoso, acho mesmo que fiz um trabalho incrível, sendo eu próprio, nunca coloquei uma máscara».

Cristina Ferreira quis saber quem deveria ganhar, sem ser ele próprio. «Para quem deu mais ao programa: a Márcia, não que me identifique, para dar mais ao programa e estar mais ligado ao programa».