Francisco Monteiro destaca pormenor nas redes sociais de Márcia: «Meteu um storie com a minha música preferida»

Francisco Monteiro fala de quem o tentou impedir de entrar no Big Brother: «As decisões são minhas, não tenho de me justificar a ninguém»

Francisco Monteiro, vencedor do «Big Brother», esteve esta tarde à conversa com Manuel Luís Goucha onde fez um balanço do seu percurso na casa mais vigiada do País e ainda falou sobre a sua relação com Márcia Soares.

O vencedor revelou uma conversa que teve por mensagens com Márcia: «Eu ontem acabei por ser ignorado pela Márcia, nós estávamos a ter uma conversa e depois ignorou-me.»

Mesmo ainda sem se seguirem, Francisco Monteiro reparou num pormenor nas redes sociais de Márcia: «Hoje a Márcia meteu um storie com a minha música preferida que lhe cantei muitas vezes lá dentro», disse.

Manuel Luís Goucha confrontou ainda ao ex-concorrente: «Quer que a Márcia goste de si?». «Não sei, não quero que alguém goste de mim porque acha que tem de gostar de mim», respondeu Monteiro. «O que eu gostaria de ouvir da Márcia é realmente eu gostava de ti lá dentro, eu quero muito fazer esta pergunta à Márcia», acrescentou.

Amanhã, Márcia Soares vai estar à conversa com Goucha e aproveitou para perguntar a Francisco Monteiro: «Quer que eu faça uma pergunta à Márcia?». O nortenho deixou claro: «Sim. O que é que a Márcia sente verdadeiramente por mim?».