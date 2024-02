Francisco Monteiro e Márcia Soares comentam desistência de Miguel Vicente: «Foi ingrata…». Saiba tudo aqui!

No Big Brother - Desafio Final, Francisco Monteiro e Márcia Soares apresentam as melhores imagens da semana e comentaram os últimos acontecimentos do jogo.

Miguel Vicente foi um dos protagonistas deste Desafio Final, mas optou por desistir do jogo esta semana. No «Big Brother – A Semana», Francisco Monteiro e Márcia deixaram a sua opinião sobre a desistência do ex-concorrente.

«A saída do Miguel foi um bocado ingrata. Ele tantas vezes disse que ia desistir, que ninguém o levou a sério e nem teve uma despedida como mereceu», começou por reconhecer Márcia Soares.

«Eu, sinceramente, eu não esperava que ele desistisse. Fui apanhado um bocadinho de surpresa», confessou Francisco Monteiro.

«Começando pela interação do público nas galas, o salvamento do Bruno e acho que ele, se calhar, preferiu sair, desistir, do que sair derrotado», analisou Márcia.

Francisco Monteiro concordou com a colega e acrescentou: «Eu concordo, acho que sem dúvida alguma o verdadeiro fator de saída do Miguel foi a salvação do Savate em primeiro. Ele nunca pensou que fosse possível e acabou por despoletar a sua saída».

«O Miguel, apesar de tudo, foi um dos protagonistas deste programa, foi muito importante para o programa e tenho pena que ele tenha saído nestes moldes, mas foi decisão dele e a gente respeita e aceita», concluiu Márcia Soares.

