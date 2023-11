Francisco Monteiro esclarece sentimentos por Márcia e descarta aproximação: «Nunca mais (…) vai ser usado contra mim»

Hoje foi dia de Diário Especial com Cristina Ferreira e a apresentadora não deixou escapar a oportunidade para confrontar Francisco Monteiro sobre o que sente por Márcia, após todas as polémicas: «Hoje, quais são os sentimentos em relação à Márcia?», questionou.

«Infelizmente ainda existe demasiada compaixão, sinto que por vezes a Márcia está no limite, sinto que está exausta e eu acabo por ver a Márcia mal e deixo aquilo passar. Se calhar devia manter a mesma postura. A Márcia não deixa passar uma coisa», respondeu concorrente.

Francisco Monteiro acrescentou: «A Márcia se conseguir manter esta postura até ao final constante, sempre com a mesma energia é fenomenal, porque vai contra tudo e contra todos e usa tudo e mais alguma coisa e se for preciso meter alguém próximo de novo no forno vai meter».

Cristina Ferreira insistiu: «Há vontade de um dia ficarem só os dois para poderem falar?». Monteiro foi perentório na resposta: «Não, aqui dentro nunca mais porque já vi demasiadas coisas», sublinhou.

«Não é medo, mas só vai ganhar um e a partir do momento em que eu abro com o jogo com a Márcia, isso vai ser usado contra mim mais tarde ou mais cedo. Portanto prefiro estar longe, mas perto», rematou Francisco Monteiro.