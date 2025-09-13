Ao Minuto
10:18
06:57
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»
11:52
06:58
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator
11:51
06:58
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»
11:36
04:13
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»
18:40
De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro
18:29
Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Francisco Monteiro mostra-se com companhia especial e gesto de Marcia Soares gera burburinho
Ontem às 15:48
Marcia Soares fala pela primeira vez sobre rumores de “proibição” de Bárbara Parada a Francisco Monteiro
16 jan, 19:53
Cristina Ferreira regressa ao destino onde teve a maior surpresa romântica com João Monteiro
16 jan, 08:49
Zé Lopes esclarece polémica com Catarina Miranda e confronta-a em direto: «É um desrespeito»
15 jan, 15:07
Tem ou não um novo namorado? Bárbara Parada quebra silêncio e dá a resposta que todos querem saber
15 jan, 12:12
Merche Romero alerta Catarina Miranda: «Quando roça o desrespeito, as pessoas deixam de ter valor»
15 jan, 11:07
Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»
15 jan, 11:05
Mais Vistos
Marcia Soares fala pela primeira vez sobre rumores de “proibição” de Bárbara Parada a Francisco Monteiro
16 jan, 19:53
Pela primeira vez, João Oliveira pronuncia-se sobre o fim da relação com Carolina Nunes
25 jul 2025, 21:19
Joana Diniz é hospitalizada: «Estou internada desde segunda-feira» Veja o que aconteceu
18 jul 2024, 09:23
Notícias
Francisco Monteiro mostra-se com companhia especial e gesto de Marcia Soares gera burburinho
Ontem às 15:48
Marcia Soares fala pela primeira vez sobre rumores de “proibição” de Bárbara Parada a Francisco Monteiro
16 jan, 19:53
Cristina Ferreira regressa ao destino onde teve a maior surpresa romântica com João Monteiro
16 jan, 08:49
EXCLUSIVOS BB
O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother
13 set 2025, 10:03
09:09
Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother
13 set 2025, 00:58
04:44
Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão
12 set 2025, 23:05
06:43
Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»
12 set 2025, 22:20
FORA DA CASA
Francisco Monteiro mostra-se com companhia especial e gesto de Marcia Soares gera burburinho
Ontem às 15:48
Marcia Soares fala pela primeira vez sobre rumores de “proibição” de Bárbara Parada a Francisco Monteiro
16 jan, 19:53
Cristina Ferreira regressa ao destino onde teve a maior surpresa romântica com João Monteiro
16 jan, 08:49
Zé Lopes esclarece polémica com Catarina Miranda e confronta-a em direto: «É um desrespeito»
15 jan, 15:07
TVI Reality
05:34
Momento de arrepiar: Recrutas cantam o Hino Nacional e hasteiam a Bandeira de Portugal
18 jan, 09:41
Soraia Sousa esclarece rumores de romance com Rodrigo Castelhano: «Isso para mim está muito claro»
16 jan, 17:35
Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto
16 jan, 14:15
Outros Sites
"No final, renasces": Francisco Monteiro feliz com companhia especial... e Marcia Soares reage assim!
Ontem às 15:27
selfie
Longe de Portugal, Cristina Ferreira e João Monteiro fazem "cerimónia de longa vida"!
Ontem às 10:21
selfie
Famoso concorrente do "Big Brother" acusado de assédio por colega. E o momento foi filmado
Ontem às 10:21
Maria Botelho Moniz
O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”
30 nov 2025, 18:31
As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho
13 set 2025, 17:38
Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?
13 set 2025, 12:25
O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final
13 set 2025, 12:06
Curva da Vida
Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida
8 set 2025, 00:22
Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»
8 set 2025, 00:15
Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»
8 set 2025, 00:14