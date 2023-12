Francisco Monteiro ou Márcia? Saiba quem ganhou um lugar na Grande Final!

Durante a gala, Cristina Ferreira informou a Casa que, ao longo das últimas 14 semanas, os concorrentes melhor posicionados no ranking de melhores jogadores da semana foram Francisco Monteiro, Francisco Vale, Márcia Soares e Joana Sobral. Destes quatro, os dois que totalizaram mais votos foram Francisco Monteiro e Márcia.

Os dois concorrentes com mais votos defrontaram-se para ganhar um lugar na Grande Final. A decisão foi do público, que votou e escolheu Francisco Monteiro como o segundo finalista do Big Brother.

Na semana anterior, Joana Sobral ganhou um passaporte para a Final e foi, por isso, a primeira concorrente do Big Brother a garantir o seu lugar na Grande Final do programa. Hoje, Francisco Monteiro juntou-se à colega e ambos estarão garantidamente na Grande Final do programa, no dia 31 de dezembro, a concorrer para o grande prémio, de 100 mil euros.