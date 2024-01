Francisco Monteiro reage ao facto de Márcia o ter deixado de seguir. Vencedor impõe condição para voltar a falar com a finalista

Francisco Monteiro fala do motivo que pode ter levado Márcia a deixar de o seguir nas redes sociais!

Francisco Monteiro, grande vencedor do Big Brother, deu a primeira entrevista após vencer o programa a Cristina Ferreira no Dois as 10. Um dos temas abordados foi o facto de Márcia Soares ter deixado de seguir Francisco Monteiro nas redes sociais.

Foi pouco depois da saída de todos os finalistas da casa e do final do programa, Márcia deixou de seguir Zaza nas redes sociais. Cristina Ferreira questionou o vencedor sobre isto e Monteiro explicou a razão.

Francisco Monteiro começou por brincar: «Nem dormi hoje a pensar nisso» (…) «Acho que pode ter sido por causa do vídeo, porque de resto não aconteceu absolutamente mais nada», garantiu.

Recorde-se que após a gala final, o vencedor desta edição e alguns ex-concorrente foram festejar o ano para uma discoteca: «Estou muito divertido na discoteca. Disseram que se juntavam todos no Devela a fazer panelinha (…) E ali a festejar acabei por dar um recadinho», frisou.

Cristina Ferreira questionou a Francisco Monteiro se vai ter «a conversa» com Márcia, ao qual este respondeu: «Só se a Márcia me voltar a seguir», começou por dizer, em tom de ironia. «Sinceramente, a única coisa que eu queria saber em relação à Márcia é mesmo isto: era jogo ou realmente aquilo era feito de uma forma mais genuína? Ou seja, o facto de tentar tirar-me o tapete... Porque foram várias situações...», explicou.