História do beijo entre Francisco Monteiro e Márcia ganha grandes proporções. Big Brother chamado a intervir: «Tem de arcar com as consequências»

A história de um beijo entre Francisco Monteiro e Márcia está a deixar o Big Brother em alvoroço. A história começou durante o diário quando Francisco Monteiro atirou: «Já houve beijo». A história espalhou-se pela Casa e Márcia Soares foi confrontada durante o jantar dos nomeados com o zunzum que corria entre concorrentes. Márcia Soares ficou chocada por não ser verdade.

Quando Márcia regressou ao Anexo percebeu que foi Monteiro a iniciar o boato. Contudo, O Zaza defende que o seu comentário foi uma brincadeira.

«Estava eu, a Jéssica e o Francisco a falar (…) Eu virei-me e disse: 'até já houve beijo e tudo'. A Jéssica achou que eu estava a falar a sério», contou Zaza.

«É a conversa que está a circular pela casa, a mim vieram-me confrontar com isso e eu confirmei. A brincadeira saiu-te ao contrário. Se ele joga comigo, eu jogo com ele. Aqui já ninguém está a dizer que ele joga comigo, pois.», responde Márcia.

«Zaza, estamos no Big Brother, quando vais para ali lanças uma bomba destas, confrontam-me num jantar e eu sei completamente que é mentira. Eu tinha duas opções: confirmar ou desconfirmar. Eu confirmei. Agora é que aquilo está a arder», acrescenta Márcia.

Nessa altura, Monteiro agarra o microfone e pede ajuda ao anfitrião: «Big pode-me resolver o problema?»

Inicia-se uma troca de argumentos entre Márcia e Francisco Vale, que sai em defesa de Monteiro. «É uma brincadeira que é a verdade do outro lado. A Jéssica não levou aquilo para a brincadeira, tanto que é assunto na casa», atira Márcia

«Eu brinco com tudo e mais alguma coisa», defende-se Monteiro. «Brincar ou não foi uma mentira. Que a Jéssica por acaso acreditou. Que eu fui confrontada na mesa. E eu tinha duas opções: confirmar ou desconfirmar. Eu fiquei tão chocada de tu brincares com uma situação dessas… Também te dá jeito jogares comigo. Brincadeira ou não há uma linha muito fininha», responde Márcia. «Eu estou estupefacto», diz Monteiro.

Nesta altura, Iasmim Lira critica a atitude de Márcia e ela responde: «Agora eu sou crucificada por tudo. O meu nome é metido ao barulho...»

O Big Brother toma a palavra e responde ao pedido de ajuda de Francisco Monteiro:

«Não vou ajudá-lo a resolver o problema que foi criado pela sua inteira responsabilidade. Mas posso dizer-lhe que também quem o ouvir parece que não se fala de mais nada do outro lado. Apenas se fala do beijo escaldante que Francisco Monteiro terá dado a Márcia. Sabe que quem conta um conto acrescenta-lhe um ponto. E portanto vou dizer aos dois: o beijo foi de língua. Fez uma brincadeira agora tem de arcar com as consequências», diz o Big Brother.

«Vão estar dois dias a falar de uma coisa que não aconteceu», responde Francisco Monteiro.