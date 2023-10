Manhã marcada por duras críticas de Monteiro a Márcia: «Bitch»; «viúva negra»; «200% fora daqui»

A casa do Big Brother acordou esta quinta-feira com duras críticas de Francisco Monteiro para com Márcia Soares, numa conversa longa e intensa com Hugo Andrade, mas também com Vina Ribeiro.

Tudo aconteceu no seguimento da dinâmica que aconteceu ontem e que mexeu muito com o jogo: O Trubunal do Big Brother. Uma iniciativa de Márcia Soares para esclarecer todos os assuntos pendentes, de modo a que nada ficasse por dizer à concorrente.

Na dinâmica, que durou ainda bastante tempo, foi analisado se Márcia estaria ou não a aproximar-se de Francisco Monteiro por jogo e foram chamados muitos intervenientes à conversa, nomeadamente Joana Sobral que se viu envolvida na polémica por contar as conversas que teve com Márcia a Monteiro.

Esta manhã, no rescaldo do que aconteceu, Monteiro desabafou com os colegas mais próximos e não poupou críticas a Márcia: «Ainda me dá um abraço por cima depois me tentar entalar na dinâmica? Quase como o beijo da viúva negra», afirmou.

«Eu disse num BBPlay: 'Acho que a Márcia é capaz de tudo por jogo' e afinal tinha razão», afirmou em conversa com Hugo. «Sabes o que eu sinto que ela não está preparada? Para eu bater de frente com ela, acabou a brincadeira. Eu derretia-a!», sublinhou.

Hugo Andrade questionou: «Querias vê-la fora daqui?» e Monteiro respondeu sem hesitar: «Agora, 200% e o dia em que eu mudar a postura com ela é o dia em que ela vai ser derretida todos os dias, porque ela não tem hipótese comigo», reiterou.

Numa outra conversa, Monteiro argumentou: «Quem era a única pessoa que estava preparada e esteve o dia todo o magicar isto? Foi ela! (...) é mesmo bitch (cabra), é tipo 'vou lixar esta m***ª toda', ela tentou meter as bombas e sair de fininho», rematou.