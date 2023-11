Márcia e Monteiro e Vina e Anastasiya estrearam os «encontros inesperados» do BB. Saiba tudo!

A casa do Big Brother está ao rubro e o anfitrião não para de surpreender os concorrentes. Desta vez proporcionou «encontros inesperados» com alguns deles, para resolverem os assuntos que tivessem pendentes.

Os primeiros a estrear esta novidade foram Francisco Monteiro e Márcia Soares: «Tentem construir um amanhã mais positivo», apelou o Big Brother. A conversa até começou bem, com Márcia a dar razão ao colega, mas depressa subiu de tom.

«Usa-se tudo e mais alguma coisa para me tentar desestabilizar e fragilizar», começou por referir Francisco Monteiro, já irritado, entrando num bate-boca aceso com Márcia: «Não me apontes o dedo a mim sem apontar antes ao teu amigo», sublinhou.

A concorrente tentou defender-se, atirando: «Tens as costas quentes cá dentro» e depois de mais um bate-boca forte, confrontou Francisco Monteiro: «Achas mesmo que tens moral para falar disso?!», o que fez com que a discussão continuasse.

«A Márcia para mim já não existe!», afirmou Francisco Monteiro, mostrando-se implacável com a concorrente e com o seu ‘grupo’: «Eu não sou falso como vocês. (…) Eu não ando em rebanhos, não ando em manadas», reiterou.

Depois de Francisco Monteiro e Márcia Soares, foi a vez de Vina Ribeiro e Anastasiya Bondar terem o seu encontro a sós para resolver possíveis mal-entendidos. «Não achei que estivesses a ser honesta!», referiu Anastasiya.

Vina Ribeiro tentou defender-se, mas as duas acabaram por não se entender e entraram num bate-boca: «Tu estás a brincar comigo, não é?!», referiu Anastasiya.

Depois disso, Anastasiya Bondar fez uma análise da sua postura no jogo e confessou a Vina Ribeiro que se sente uma «miúda». «Sinto que estou a ser bué miúda aqui», afirmou.