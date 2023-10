Monteiro volta a ser avisado sobre Márcia: «Cada dia lhe dás mais armas (…) estás a levá-la ao colo». Saiba tudo

Os avisos a Francisco Monteiro sobre as supostas verdadeiras intenções de Márcia Soares no jogo têm sido muitos e não se ficaram só pelos últimos dias.

Esta madrugada, Palmira Rodrigues, Francisco vale, Joana Sobral, Jéssica Galhofas e o próprio Monteiro estiveram à conversa e o assunto voltou a ser falado.

Tudo começou quando Palmira Rodrigues decidiu contar a conversa que teve com Márcia Soares (e Mariana Pinto) no jantar de nomeadas: «Falámos que ele está diferente, ela prefere um Zaza assim mais carinhoso com ela, ela gosta do carinho dele», contou.

Este foi assim o mote para uma longa conversa, em que os amigos mais próximos de Francisco Monteiro tentavam convencê-lo a ter cuidado ao alimentar o alegado jogo de Márcia Soares.

«Eu não gosto desse jogo que estás a fazer com ela. Isso do ‘Marcinha’, tentar tocar-lhe e depois ela fugir, não gosto por isso não vou sequer opinar quanto a isso», começou por referir Francisco Vale.

Jéssica Galhofas concordou e complementou: «Cada dia que passa mais lhe dás armas, para te f*** um dia» e Palmira Rodrigues fez uma afirmação que deixou todos agradavelmente surpreendidos: «Deste-lhe os 2.500 (euros), vais dar os 100 mil?».

A concorrente referia-se ao prémio do jogador da semana e também ao prémio da grande final. «Melhor saída até hoje. Nem é preciso conversar mais nada, é literalmente isso», disse Joana Sobral. «Realmente estás a levá-la ao colo», concordou novamente Francisco Vale.