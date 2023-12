Nem no Natal há tréguas. Francisco Monteiro e Márcia Soares em mais um confronto

A casa do Big Brother não tem descanso, mesmo estando em época natalícia. A entrega de presentes envenenados entre concorrentes gerou mais um momento de discórdia. Francisco Monteiro não gostou do presente de André Lopes e acabou a discutir com Márcia Soares.

«O André deve-me estar a confundir com o Francisco Vale, se ele acha que vai pegar comigo como pegou com o Francisco Vale, não vai acontecer. Infelizmente, não temos lareira (…) Não sei onde ele vê que eu tento brincar com os sentimentos das pessoas», refere Francisco Monteiro.

André clarifica: «Apesar do Francisco dizer que nunca usou a Márcia para o jogo, eu mantenho essa minha opinião, é a minha leitura do jogo, que ele em certas vezes usou a Márcia para jogo. Isso faz com que eu ache que ele brincou com os sentimentos dela».

Márcia intervém e dá a sua opinião. «Cheguei a um ponto que toda a ironia, a brincadeira em certos assuntos constantemente, incomodavam-me. Eu frisei isso 500 vezes. O Zaza continuava na mesma até que cheguei a um ponto mais frágil, sensível, e naquele dia estive um bocadinho mais em baixo. Coisa que eu expliquei ao Francisco Monteiro. Senti que eu não sou importante para ele. Aquilo que eu sinto, que lhe estou a transmitir, não é importante para ele».

Márcia continua a explicar a sua versão a Francisco Monteiro: «Tu achas que quando não há sentimentos amorosos no meio que não afecta uma pessoa na mesma? Um dia tu dizes-me ‘eu quero que te que afastes, não fales para mim!’. No outro dia já estás mais bem disposto: ´Dá-me um abraço!’. Achas que isso não me afecta de alguma forma? Eu não saber exactamente a maneira de lidar contigo?», questiona.

Francisco Monteiro argumenta, irritado: «Há uma coisa que me incomoda aqui, tudo aqui que acontece nesta casa afecta toda a gente. ‘Ai agora aconteceu isto, ai meu Deus os meus sentimentos’. Isto é uma canseira do pior».

Márcia Soares mostra-se incomodada: «Estás a falara a sério? Os teus sentimentos foi o que tu mais trouxeste para jogo. Há duas semanas passaste uma semana mal porque não estavas a conseguir lidar porque também tens sentimentos e estavas mal. É normal que aquela conversa me afecta, tu não dizias que sentar-te à mesa com a Joana te afecta? Estás aí a desvalorizar o que os outros sentem».

«Estás a fazer-te de coitadinha», acusa Francisco Monteiro. Márcia responde: «Não me estou a fazer de coitadinha, é o que eu sinto. E aí está tu a brincares com os sentimentos dos outros», argumenta.

Francisco Monteiro admite que brinca com tudo: «Eu sempre disse desde o primeiro dia que brinco com absolutamente tudo».

«Incluindo os sentimentos! Parabéns», termina Márcia.

