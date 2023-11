O «amor-ódio» de Márcia e Francisco Monteiro. Concorrentes cada vez mais próximos: «Tem corrido bastante bem»

Desde este domingo, em que Márcia Soares ficou sem mais um dos seus apoios no jogo – com a saída de Anastasiya Bondar – que Francisco Monteiro se tem mostrado mais próximo da colega e também mais simpático com ela.

Após uma semana de fortes confrontos entre os dois, Francisco Monteiro apoiou Márcia após a expulsão de Anastasiya e tem picado a concorrente de forma amigável, com elogios pelo meio.

A relação tem evoluído, de tal forma que os dois já nem se reconhecem face à semana passada: «É sem dúvida amor-ódio. A gente ou está muito muito bem, que até mete nojo, ou então estamos muito mal que até mete nojo também», afirmou Márcia.

«Acusem-me de jogar, acusem-me de ser incoerente, acusem-me de dizer uma coisa e fazer outra, acusem-me do que quiserem, seu estou nem aí», disse Francisco Monteiro, em conversa com o Big Brother no confessionário.

O concorrente acrescentou: «A Márcia tem muito medo de ser feliz, sinceramente eu sinto que a Márcia consegue extrair o melhor lado dela quando está comigo, eu não digo que também não consiga extrair o meu».

Na noite de segunda-feira, Márcia fez um pedido a Monteiro: «É uma coisa que eu te peço, se assim quiseres, se quiseres virar a carapuça viras, mas é uma coisa que me custa bastante, não gosto. Porque me custa. Tu consegues incomodar-me mais ao estarmos chateados, do que bem».

«Tu não estás assim tão baralhada, não queres é virar os ‘ÁS’. Sabes o que isso quer dizer?», respondeu Francisco Monteiro. «Ainda temos sete semanas pela frente», disse Márcia. O concorrente interrompeu-a: «Temos tanto beijo para dar…».

Depois dessa conversa, Francisco Monteiro pediu para dormir com Márcia Soares, mas ela ofereceu resistência: «Só uns miminhos. Ainda por cima tudo escuro, assim posso dar-te um beijo na cara e falho», brincou Monteiro. «Boa noite Marcinha», acrescentou.

«Já vais deitar-te?», questionou Márcia Soares. «Queres mais beijinhos?», respondeu Francisco Monteiro, levantando-se rapidamente da sua cama para a dela.

Ainda assim, o momento a dois não durou muito: «Não consigo estar aqui assim. Ainda por cima estou com estes calções sem boxers. É que isto tem infravermelhos…», reconheceu Francisco Monteiro.

Esta terça-feira em conversa com Cristina Ferreira, Márcia Soares confessou: «Isto é 8 ou 80… A gente tem má uma má comunicação, precisamos de falar mais um bocadinho».

Francisco Monteiro afirmou: «Temos falado bastante e tem corrido bastante bem até. Eu acho que acima de tudo a Márcia está com uma postura diferente, não comigo, mas cá dentro. Espero que seja para manter. Toda a gente concorda que gostamos de ver a Márcia assim, não de outra forma».

«É verdade que houve da parte de toda a gente uma abertura. No domingo eu estava muito mal, a Jéssica foi muito minha amiga, deu-me um abraço, ele também se preocupou comigo. E na segunda-feira toda a gente se manteve à minha beira e conversa foi puxando conversa», disse Márcia.

Voltando a falar dos sentimentos dos dois, Francisco Monteiro referiu: «Acho que a Márcia se ri bastante ao meu lado, não sei se consigo extrair o melhor lado da Márcia, mas tenho visto uma Márcia bastante animada, feliz».

Márcia garantiu: «Eu nunca tive medo de ser feliz, mas tenho aqui as minhas cautelas e vou manter isso algum tempo, acho eu. Gosto de ser cautelosa e eu confio desconfiando no Francisco Monteiro, temos uma relação instável e confiamos desconfiando um no outro».