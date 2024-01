O mais esperado aconteceu? Francisco Monteiro e Márcia Soares fazem o sinal de consentimento! Saiba tudo aqui

Márcia sobre relação com Zaza: «Estivemos juntos lá fora…» e Big brinca: «Sei que beijaram com a língua…»

Inédito! Francisco Monteiro e Márcia Soares fazem sinal do consentimento! Veja as imagens exclusivas

Big Brother questiona Francisco Monteiro sobre noite com Márcia: «Porque é que fez o sinal do consentimento?»

A gala deste domingo foi muito intensa e ficou marcada essencialmente pela expulsão de Leandro e pelas entradas dos concorrentes Carlos Sousa e António Bravo, mas também da convidada - a observadora do Big Brother - Márcia Soares.

Francisco Monteiro não escondeu a felicidade quando viu a amiga especial entrar na casa mais vigiada do País, mas antes disso, durante o tempo que passou na sala de controlo, Márcia mostrou estar orgulhosa da prestação de Francisco, elogiando a postura do concorrente no jogo.

Esta manhã, os dois mostraram-se bastante próximos e cúmplices, trazendo de volta os «Zárcia» ou «marisco» como eram carinhosamente tratados no «Big Brother 2023», sempre que estavam bem, em momentos de cumplicidade.

Márcia e Francisco não só acordaram juntos na mesma cama, como passaram a manhã a trocar picardias saudáveis, abraços e beijinhos, fazendo lembrar os bons tempos que passaram juntos na edição passada e que os fãs tanto gostavam.

Na cama, Márcia deu beijinhos a Francisco: «Estou a tomar conta do meu amorito, a pedido de Portugal inteiro», disse, fazendo um pedido ao amigo especial: «Dá-me um abraço». Márcia prometeu ainda que antes de sair dará «uma beijuta» a Francisco.

No especial desta noite, apresentado por Cláudio Ramos, Márcia Soares e Francisco Monteiro foram confrontados com imagens que surpreendeu tudo e todos!

Os dois concorrentes dormiram esta noite mais juntos do que nunca! Entre «conchinhas» e «mimutas», o «casal» acabou por fazer o sinal de consentimento. O anfintrião questionou aos concorrentes o motivo de o terem feito ao qual a resposta foi apenas: «Para dar umas beijutas». Veja o vídeo por inteiro e as reações inéditas dos dois:

Também ainda esta tarde, assistimos a imagens inéditas durante o intervalo da gala deste domingo. Enquanto todos estavam na sala, Miguel Vicente levantou-se e sentou-se ao lado de Márcia, «provocando» Francisco Monteiro. O concorrente reagiu de imediato atirando a Miguel Vicente: «Essa atitude que tu tens, de te ires ali sentar, é para quê? Para me provocares? Não puxes pelo meu pior lado». Assista às imagens:

Recorde-se que no passado domingo, Márcia Soares deixou as redes sociais ao rubro com uma partilha sobre a entrada de Francisco Monteiro no Desafio Final. Márcia Soares reagiu à sua entrada com uma partilha enigmática que não deixou ninguém indiferente. «Todos a ver a missa», escreveu na legenda de um storie no Instagram, onde se vê Francisco na televisão, durante a gala deste domingo.

O que mais chamou a atenção foi a música escolhida por Márcia para acompanhar a partilha. Trata-se da canção «Chico», de Luísa Sonza, cuja letra deu muito que falar por sugerir que Márcia pode estar apaixonada por Francisco: «Chico se tu me quiseres, sou dessas mulheres, de se apaixonar», ouve-se no excerto colocado pela ex-concorrente. Saiba tudo aqui!