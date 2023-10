Rodeado de opiniões, Monteiro mostra-se confuso sobre Márcia: «Até que ponto isso é mau para mim?»

Francisco Monteiro tem-se mostrado confuso em relação às intenções de Márcia Soares para consigo e tem conversado com os colegas sobre o assunto. As opiniões divergem.

Por um lado, Jéssica Galhofas e Iasmim Lira acham que Márcia Soares pode estar a usá-lo por jogo e que Francisco Monteiro se pode magoar com isso. «Tu falas demais, porque é que lhe disseste da mensagem do exterior?», questionou Jéssica.

«Para ela perceber. Eu não preciso de ver mal ninguém, não preciso de estar no topo nem de ver os outros em baixo. E eu disse para ela ter atenção ao que fazia porque lá fora há uma perceção», respondeu Francisco.

Jéssica retorquiu: «E tu achas que ela vai usar isso de que maneira? Como é que aconteceu o resto da noite? Zaza tu não és burro nenhum, és muito inteligente, mas estás a deixar os teus sentimentos falar demais».

«É uma pessoa que se calhar tu vais proteger e quando chegar o momento te vai… E está-me a dar uns nervos porque gosto pouco que gozem com as pessoas que gosto», afirmou Jéssica, sendo depois defendida por Iasmim Lira: «Tenho que dar razão à Jess».

Por outro lado, numa outra conversa com Monteiro, Joana Sobral defendeu Márcia: «Quem também não a conhece não pode atirar suposições para o ar, a dizer que é jogo, porque não é. Acho que é mais bonito que isso».

Francisco Monteiro acabou por confessar: «A verdade é que ontem estive um bocadinho mais animado, mais como eu sou lá fora. Não sei porquê, não sei se é porque como eles dizem ela teve outra postura e eu fiquei completamente embevecido».

«Mas a verdade é que se for assim, e se isso me permitir ter o meu lado, que é um lado muito positivo e que eu gosto de ter, porque para mim é o meu melhor lado, até que ponto isso é mau para mim se eu tiver bem presente na minha cabeça como é que as coisas são…», sublinhou.

Ainda assim, Joana deixou também um aviso ao colega: «Ela passou uma semana separada de ti e não teve oportunidade de reagir a coisas contigo. Tu tens uma visão de uma semana que ela não passou contigo, foram dois dias em que ainda não aconteceu nada».

«E não vais tirar partido de dois dias quando pode haver coisas que te vão magoar depois e tu estás aqui a criar uma fantasia. É tu estares a começar o mundo de Cinderela e príncipes encantados e depois aparece uma tempestade e tu ficas constipado», avisou.

Francisco respondeu: «Mas na minha cabeça nada mudou, claro que fico com dúvidas de porque é que ela é assim, ela tem tiradas comigo que não são normais e ainda ontem disse que adora picar-me (...) Tu achas que vai haver um dia em que vai virar completamente o bico ao prego?»

«Não é isso. Ela já demonstrou que há certas posições e atitudes tuas que ela não gosta. E a partir do momento em que tu és tu não as podes mudar. E se ela expôs isso vai haver momentos em que vais deixar de ser tu? Não, por isso vai voltar a acontecer», alertou Joana.

No fim, a colega acabou por deixar um conselho: «É um dia de cada vez. Se estás feliz agora aproveita que estás bem com ela, mas não cries uma fantasia e tem noção de que isso pode voltar a acontecer. Só para não te magoares».