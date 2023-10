Tensão no ar! Francisco Monteiro e Márcia jantam sozinhos: «Tens maneiras muito mais subtis de me provocar»

Em Paris, Liliana Filipa deslumbra com vários looks! Veja as imagens

Há hienas e leões na casa do Big Brother? O jantar tenso de Francisco Monteiro e Márcia Soares: «Não te esqueças do beijinho...»

Assim que souberam que iam jantar juntos, as reações dos concorrentes da casa do Big Brother Francisco Monteiro e Márcia Soares não foram as melhores: «Vou vomitar já…».

Num juntar de alta tensão entre os concorrentes da casa mais vigiada do país, Francisco Monteiro e Márcia tentam resolver vários pontos que ficaram pendentes.

«O que eu fiz esta semana foi respeitar-te ao máximo, evitar-te ao máximo, respeitar o teu espaço, não ia onde tu estavas, nunca me meti contigo, nunca usei o teu nome para nada…», afirma Márcia.

Francisco Monteiro responde explicando que para ele existe ali uma provocação nem que seja involuntária: «Márcia, tu tens maneira muito mais subtis de me provocar e tu sabes disso (…) Até pode ter sido involuntário , mas já me provocaste muito mais com coisas que nunca disseste, já me provocaste muito mais só com atos».

Entre sorrisos, o levantar da voz, e uma conversa tensa mas necessária, Francisco Monteiro faz a pergunta chave: «Vou-te só fazer uma pergunta, tu achas que foi a coisa mais descabida eu criar um sentimento por ti?».

