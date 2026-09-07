Quase meio milhão de visualizações em três horas: Este foi o momento que tornou Francisco Monteiro num meme

Francisco Monteiro tornou-se um autêntico meme nas redes sociais. Tudo aconteceu na Gala do passado domingo, dia 6 de setembro, quando Francisco Monteiro lançou um olhar inesperado a Joana Sobral.

Assim que Francisco viu a colega entrar na casa, olhou para o lado com uma expressividade que não escondeu o que estava a sentir. Poucos segundos depois, apresentou-se à colega como se nunca se tivessem visto, ainda que já tivessem tido uma ligação próxima.

O vídeo do momento foi partilhado nas redes sociais da TVI, em forma de meme com a legenda: «Eu, no meu dia menos expressivo». Em 3 horas o vídeo atingiu 400 mil visualizações.