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Quase meio milhão de visualizações em três horas: Este foi o momento que tornou Francisco Monteiro num meme

  • Bárbara Francisco
Quase meio milhão de visualizações em três horas: Este foi o momento que tornou Francisco Monteiro num meme - Big Brother
Francisco Monteiro tem reação inesperada à entrada de Joana Sobral
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O momento tem sido um sucesso nas redes sociais e já tem quase meio milhão de visualizações em apenas três horas.

Francisco Monteiro tornou-se um autêntico meme nas redes sociais. Tudo aconteceu na Gala do passado domingo, dia 6 de setembro, quando Francisco Monteiro lançou um olhar inesperado a Joana Sobral.

Assim que Francisco viu a colega entrar na casa, olhou para o lado com uma expressividade que não escondeu o que estava a sentir. Poucos segundos depois, apresentou-se à colega como se nunca se tivessem visto, ainda que já tivessem tido uma ligação próxima.

O vídeo do momento foi partilhado nas redes sociais da TVI, em forma de meme com a legenda: «Eu, no meu dia menos expressivo». Em 3 horas o vídeo atingiu 400 mil visualizações.

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Temas: Francisco Monteiro Meme Joana Sobral Big Brother All Stars

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