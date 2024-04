Surpresa! Francisco Monteiro ‘abraça’ novo desafio ao lado de Merche Romero... Saiba tudo

As Marchas Populares de Lisboa vão contar com um rosto bem conhecido do público: Francisco Monteiro! O comentador das galas do Big Brother aceitou um novo desafio e vai ser padrinho de uma das marchas em competição, a Marcha de Santa Engrácia.

A novidade foi comunicada esta terça-feira, 2 de abril, nas redes sociais: «Francisco Monteiro é o padrinho da Marcha de Santa Engrácia!», pode ler-se, na legenda da publicação.

A madrinha, que se junta a Francisco Monteiro para descer a Avenida da Liberdade é Merche Romero!