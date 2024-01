A ferver: Cadeira quente cheia de provocações, acusações e ataques de choro no chão. Saiba tudo!

A cadeira quente pós-gala deste domingo foi ainda mais ferverosa do que costume. Os ânimos exaltaram-se por diversas vezes, com acusações e provocações pelo meio, mas também um momento único protagonizado por Miguel Vicente, que ninguém vai esquecer.

Importa antes de mais recordar que a gala deste domingo ficou marcada pela expulsão de Leandro e pelas entradas dos concorrentes Carlos Sousa e António Bravo e da convidada - a observadora do Big Brother - Márcia Soares.

Depois da gala, os concorrentes juntaram-se para o habitual rescaldo e o clima, que já estava tenso, azedou várias vezes. Primeiro, com Bárbara Parada e Miguel Vicente que teimam em não se entender, trocando provocações.

«Disseste ‘vocês vão ser arrumados um a um’, viu-se hoje, um bocadinho mais de humildade não te ficava mal», confrontou Bárbara. Miguel explicou-se e sem querer dar muita importância ao assunto da ex-namorada, mudou de tema.

O concorrente começou por pedir desculpa a Bruno Savate, por ter dito que o odiava, mas o que parecia o começo de um diálogo pacifico, transformou-se num aceso bate-boca, devido à polémica frase que Rafael Teixeira terá sussurrado ao ouvido de Miguel.

Bruno Savate confrontou Rafael com o que tinha dito e este pediu que o Big Brother esclarecesse toda a situação, exaltando os ânimos na casa. Savate criticou Miguel por lhe apontar erros e cometer os mesmos com ele e também com Francisco Monteiro.

«Invasão de privacidade, a tocar nele (…) o mesmo erro que me acusaste», apontou Savate. Bárbara interveio na discussão e arrasou a atitude de Miguel nessa situação: «Nunca na vida me ia fazer de vítima, cuspir, fazer de conta que é sangue», sublinhou.

Num outro bate-boca, Patrícia Silva desentendeu-se com Miguel Vicente, mostrando-se triste com o colega. Ele não a deixou sem resposta: «Tiveste o cuidado de te pôr na minha situação? (…) amigo não o faz o que fizeste», afirmou num clima de tensão. Patrícia garantiu ainda: «Não há amizade».

O momento mais marcante da cadeira quente foi provavelmente quando Jéssica Galhofas acusou Miguel Vicente ser «o maior manipulador» da casa e o concorrente começou a chorar (em tom de gozo), deitando-se no chão a simular uma 'birra', chorando 'baba e ranho'.

Os ânimos exaltaram-se e Francisco Monteiro arrasou por completo Miguel Vicente: «Incomodas-me profundamente (…) é um energúmeno, o pior que temos na sociedade», disse. Miguel acabou por se levantar a meio da discussão e foi novamente alvo de críticas.

Houve ainda espaço para uma picardia entre Diana Lopes e Francisco Monteiro. Francisco riu-se enquanto Diana falava e esta reagiu: «Inferioriza-me, é a única coisa que sabes fazer». Jéssica meteu-se na discussão e o verniz estalou mesmo entre as duas concorrentes.

«Falei para tit, oh advogada de defesa?», disse Diana a Jéssica, sublinhando ainda as palavras de António Bravo: «Papagaio». A concorrente não gostou e ripostou: «Não falas da minha educação!», com as duas a envolverem-se num bate-boca muito aceso.